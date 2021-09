Deficiente auditivo é morto a tiros por não responder a assalto no Maranhão

Reprodução Polícia Militar foi acionada após o homicídio no bairro de Santa Rita, em Imperatriz, interior maranhense

Agenor dos Santos Souza foi morto na última quarta-feira (01) após não responder a um anúncio de assalto no bairro Santa Rita, na cidade de Imperatriz, interior do Maranhão . O sujeito em questão era portador de deficiência auditiva e, portanto, não entendeu a abordagem dos criminosos. Com isso, o rapaz acabou sendo alvejado por tiros e faleceu. As informações são do portal Uol.

O rapaz não era o alvo dos atiradores, que desejavam assaltar um policial militar. Segundo informações da corporação, um sargento que encontrava-se na frente de sua casa era o foco dos bandidos.

Quando abordaram o agente, os criminosos atiraram nas nádegas do policial após perceberem que ele portava uma arma de fogo – que falhou na tentativa de disparo contra os bandidos. Com isso, os suspeitos fugiram e anunciaram o assalto a Agenor, que estava com sua moto. Por não entender o que estava acontecendo, devido sua condição, foi baleado e faleceu.





Informações da policia militar ressaltam que o sargento baleado foi levado ao hospital local. Houve o acionamento do Instituto de Criminalistica (Icrim) e o encaminhamento de Agenor ao Instituto Médico Legal (IML). Os criminosos não foram localizados e a Polícia Civil continua as suas investigações.