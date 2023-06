Defesa do Meio Ambiente é tema de discurso

A deputada Janete de Sá (PSB) alertou que o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, serve de reflexão sobre os avanços que a humanidade precisa alcançar para preservar os recursos naturais diante da constante pressão global numa conjuntura marcada pela cultura do consumismo.

A parlamentar citou também que o crescimento populacional é algo dinâmico, o que exige investimentos em pesquisas e novas tecnologias para que a produção de alimentos ganhe cada vez mais produtividade, evitando novos desmatamentos e outras formas de degradação do solo.

Grade curricular

Vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, Janete de Sá defendeu que a temática ambiental seja incorporada à grade curricular das escolas, para que os estudantes desde cedo possam ser conscientizados sobre a necessidade de preservação do ecossistema.

Ela disse que as pessoas precisam também ter a consciência de que comportamentos simples do dia a dia, como reduzir o consumo de plástico, separar o lixo antes de disponibilizar para a coleta e não jogá-lo em locais inadequados são ações que evitam a poluição dos rios e dos mares e a morte de animais como tartarugas marinhas.

Morte de criança

O deputado Coronel Welinton (PTB) voltou à tona sobre o caso da morte de uma criança de oito anos supostamente vítima de negligência em atendimento médico-hospitalar na Santa Casa de Iúna (região do Caparaó).

Ele havia levantado o assunto no Plenário na semana passada, quando relatou que o menino deu entrada na instituição no dia 23 de maio apresentando sintomas de dengue. No entanto, nenhum exame visando ao diagnóstico foi solicitado pelo médico plantonista, que o liberou em pouco tempo sem determinar a internação.

De acordo com Welinton, uma vez que os sintomas da dengue persistiram a família buscou uma pediatra particular, que acionou imediatamente o SAMU; a criança foi levada de volta para Santa Casa, mas não houve mais tempo, e acabou morrendo com suspeita de dengue hemorrágica.

“Queremos que este parlamento e a Secretaria de Estado de Saúde investiguem esse caso, pois se trata da morre de uma criança, isso é muito grave”, cobrou o deputado na sessão ordinária desta terça (6).

O parlamentar relatou ainda ter recebido várias reclamações de que pacientes que realizam exames de raio X na Santa Casa de Iúna não estão recebendo os filmes com os registros de imagem.

“Está faltando filme para os exames de raio X e quem quiser as imagens tem de usar o celular para fazer uma foto. Mas as pessoas que não têm celular, como vão fazer”, questionando cobrando urgência para que o problema seja resolvido.

Fonte: POLÍTICA ES