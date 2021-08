Defesa do consumidor é destaque na pauta desta quarta

A pauta de votações desta quarta-feira (4) traz 10 projetos de lei (PL) em regime de urgência, que devem receber parecer oral de comissões da Casa antes de serem apreciados pelo Plenário. Um dos destaques são as iniciativas na área de defesa do consumidor, como o PL 611/2019, que obriga o psoto de combustível a realizar o teste de qualidade do produto líquido quando o consumidor solicitar. Segundo item da pauta, a matéria conta com parecer favorável e emendas da Comissão de Justiça, acolhimento do colegiado de Cidadania e agora aguarda análise das comissões de Ciência e Tecnologia e de Finanças. Junto com o projeto do ex-deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) tramita o PL 326/2021, de Vandinho Leite (PSDB).

Ainda na área do consumidor há o PL 227/2021, proposta de Gandini (Cidadania) que disciplina a oferta de produtos em promoção; e o PL 385/2021, projeto de Vandinho que dispõe sobre os serviços de telemarketing e cobranças realizados por telefone, SMS e whatsapp. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e emendas sugeridas pela Procuradoria, o PL 227/2021 terá parecer ainda dos colegiados de Defesa do Consumidor e Finanças. As três comissões vão analisar o PL 385/2021.

Outro destaque da pauta é o PL 257/2021, no qual Bruno Lamas (PSB) propõe alterar a Lei 7.001/2001, no que se refere às taxas cobradas pelo Detran-ES. A matéria vai passar pelas comissões de Justiça e Finanças antes de ser votada pelo Plenário.

Outras urgências

PL 113/2021, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES): visa à reestruturação de serventias extrajudiciais no estado. A matéria está em prazo regimental na Comissão de Justiça e ainda será analisada por Finanças antes de ser votada pelo Plenário.

PL 198/2021, de Bruno Lamas: estabelece diretriz e estratégias de divulgação, orientação e tratamento psicológico e psiquiátrico para atendimento de pessoas com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendências suicidas associados ao isolamento pós-pandemia de Covid-19. Situação: terá parecer oral dos colegiados de Justiça, Saúde e Finanças antes de ser votado pelo Plenário.

PL 346/2921, de Dary Pagung (PSB): tramita junto com o PL 347/2021, de Janete de Sá (PMN); as duas incluem mais três municípios na Rota do Pico da Bandeira. A matéria terá parecer das comissões de Justiça, Turismo e Finanças. Veja a matéria sobre as duas iniciativas.

PL 230/2021, de Renzo Vasconcelos (PP): cria a Rota do Mirante de São Pedro Frio. Projeto também será analisado pelas comissões de Justiça, Turismo e Finanças.

PL 231/2021, de Renzo Vasconcelos: dispõe sobre a estadualização de trecho de estrada municipal, compreendido pela ligação da ES-080 até o Patrimônio do Rádio, em Marilândia, com a inclusão no Plano Rodoviário Estadual. Proposta terá parecer, durante sessão plenária, dos colegiados de Justiça, Mobilidade Urbana e Finanças.

PL 257/2021, de Bruno Lamas (PSB): altera a Lei 7.001/2001 para reduzir o valor cobrado por 12 taxas que envolvem o licenciamento de veículos no Espírito Santo. Essas taxas são calculadas mediante o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), atualmente fixado em R$ 3,64. Situação: aguarda análise dos colegiados de Justiça e Finanças.

Ao vivo

