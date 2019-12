Defesa da viúva de Gugu se manifesta e repudia notícias sensacionalistas

A defesa da viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam Souza di Matteo, representada pelos Advogados Nelson Wilians e João Vinícius Manssur, repudiou neste domingo (30) reportagens sensacionalistas que estariam sendo veiculadas por alguns veículos de comunição e nas redes sociais no caso da herança deixada pelo apresentador. As acusações rechaçadas pelos advogados questionam se Gugu e Rose tinham relação de marido e mulher ou se eram somente amigos.

Leia também: Viúva de Gugu entrará na Justiça para ser reconhecida como herdeira

arrow-options Divulgação Rose Miriam Di Matteo e Gugu Liberato





Leia também: Viúva de Gugu vai à Justiça para ser inventariante de seus bens

A nota da defesa diz que Rose Miriam, viúva e companheira do apresentador por mais de 20 anos, e os filhos do casal ainda estão muito abalados: “Pelo fato de Gugu ter sido o único provedor durante toda a união, a viúva está passando por dificuldades financeiras e já solicitou em juízo a sua nomeação como Inventariante para administrar os bens, na qualidade de viúva meeira e representante legal de Sofia e Marina, as gêmeas e filhas caçulas do casal”, registra.

Impasse

Os advogados Nelson Wilians e João Vinícius Manssur informam ainda que o Inventário foi aberto há cerca de um mês por outro advogado, mas a viúva e as filhas menores do casal não têm nenhuma informação sobre o patrimônio e a administração dos bens.