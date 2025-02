Defesa Civil Estadual amplia equipe de meteorologistas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-ES) incrementou, a partir do dia 22 de fevereiro, seu plantão de monitoramento meteorológico. A ampliação da equipe de meteorologia tem como objetivo robustecer a capacidade de previsão de eventos climáticos extremos e, consequentemente, aprimorar a emissão de alertas, orientando a preparação e evacuação de áreas de risco em menor prazo, protegendo vidas e patrimônios.

Até então, o Plantão da Defesa Civil contava com militares do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), atuando em regime de plantão 24 horas, e um meteorologista que permanecia na Defesa Civil, presencialmente, de segunda a sexta, em horário comercial.

A nova equipe, composta por sete meteorologistas, foi recebida na sede da CEPDEC-ES no último dia 17 de fevereiro. Na oportunidade, os profissionais conheceram a equipe da CEPDEC-ES, as instalações onde passarão a trabalhar e iniciaram um treinamento promovido pelo SIMEPAR e pela CEPDEC-ES.

O treinamento ocorreu até o dia 21 de fevereiro e, nesse período, os profissionais foram ambientados nos sistemas e nas rotinas do monitoramento meteorológico utilizados na Cepdec-ES, além de se aprofundarem na dinâmica climatológica e de Proteção e Defesa Civil do Estado. Em 22 de fevereiro, sábado, os novos meteorologistas começam a atuação em regime de plantão.

Por que esta contratação é importante?

O Governo do Estado tem investido fortemente na melhoria da capacidade de previsão e resposta a eventos climáticos extremos. Esse processo teve início anos atrás, com um marco em 2021, quando foi inaugurado o Centro de Inteligência da Defesa Civil (CIDEC), prédio que sedia a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-ES) e que é totalmente equipado para reunir diversas agências e centralizar a tomada de decisões em caso de desastres naturais.

Além disso, o Estado tem fortalecido a capacidade de resposta dos municípios, oferecendo treinamentos e recursos técnicos, como caminhonetes e drones, para equipar as Defesas Civis Municipais. Ainda no âmbito da Defesa Civil, o Estado tem destinado recursos para municípios por meio do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil (FUNPDEC-ES). Os recursos são destinados a obras de prevenção, de reconstrução de infraestrutura destruída em desastres e a ações de restabelecimento de vias de acesso interrompidas em situações de desastres.

Em dezembro de 2024, o Estado assinou a contratação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), um órgão cujas atividades são dirigidas à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à prestação de serviços nas áreas de meteorologia, hidrologia e meio ambiente.

Ao Espírito Santo, o órgão presta consultoria no planejamento, desenvolvimento, aquisições, disponibilização de dados e sistemas, implantação de serviço de plantão meteorológico 24h, recondicionamento da rede de estações de superfície e apoio na ampliação nessa rede, entre outras importantes contribuições.

Também em dezembro, o Espírito Santo passou a operar o Defesa Civil Alerta, ferramenta de envio de alertas de emergência do Governo Federal. Os alertas são enviados por meio da tecnologia cell broadcast, um método de envio de mensagens de forma simultânea para vários usuários de telefones móveis em uma área definida.

Juntas, todas essas medidas tem como objetivo final conferir ao Estado a capacidade de fazer monitoramento das condições meteorológicas em tempo quase real e fazer previsões de curtíssimo prazo, conhecidas como Nowcasting.

Com meteorologistas de plantão 24 horas, sistemas atualizados, rede de monitoramento robusta e sistemas de alertas eficazes, a Defesa Civil do Espírito Santo poderá informar à população de forma mais precisa e contundente sobre eventos extremos, preservando vidas e patrimônios.



Informações à Imprensa:

Assessoria de Imprensa do CBMES

Camila Ferreira

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES