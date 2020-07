Defesa apresenta novo pedido de liberdade para Queiroz

Paulo Marques / Twitter / Reprodução Ciclone causou 10 mortes em Santa Catarina.

Subiu para 12 o número de mortes causadas pelo ciclone bomba que atingiu os estados do Sul do Brasil durante a semana. Ao todo, foram registradas 10 mortes em Santa Catarina, 1 no Paraná e outra no Rio Grande do Sul.

A atualização foi feita depois que o corpo de um motociclista que havia caído de uma ponte em Brusque foi encontrado. Ele estava atravessando a via quando a estrutura se rompeu e ele foi arrastado pelo rio Itajaí-Mirim na última terça-feira (30).

Além das vítimas já confirmadas, o governo de Santa Catarina está realizando buscas para localizar o corpo de uma pessoa que desapareceu no Rio Tijucas, na cidade de Canelinha, na Grande Florianópolis.