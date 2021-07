Deezer exclui músicas do DJ Ivis após agressão à ex-mulher

Reprodução/Instagram Deezer retira conteúdo de Dj Ivis de playlists editoriais





A plataforma de streaming de música Deezer anunciou, nesta terça-feira (13), que retirou as músicas do DJ Ivis de suas playlists e destaques editoriais após a agressão do artista à sua ex-mulher, Pamella Holanda .

A Deezer já tinha dado pistas do que ia acontecer após publicar posicionamento na segunda-feira (12). “Não há justificativa quando o assunto é violência contra a mulher. Não compactuo com essa conduta inadmissível”, publicou em seu perfil no Twitter.





Um seguidor perguntou se precisaria mudar de aplicativo para ouvir o DJ. A Deezer prontamente respondeu. “Olha, Gui, aqui todo mundo é bem-vindo, especialmente quem respeita a existência do outro. Se é pra consumir conteúdo de qualidade, e ainda somar com os meus ideais, SÓ VEM!”, disse.

DJ Ivis tem parcerias com Xand Avião, Zé Felipe, Naiara Azevedo, Os Barões da Pisadinha, Vitor Fernandes e Tarcisio do Acordeon. Nesta terça-feira (13), na Deezer, DJ Ivis ocupa o terceiro lugar entre as músicas mais ouvidas do Brasil.

Veja comunicado:

Eu disse que traria atualizações, e cá estou! Todas as músicas do Dj Ivis foram retiradas das minhas playlists e destaques editoriais. E sigo de olho, com muita atenção aos desdobramentos do caso! 👀 — Deezer Brasil (@DeezerBR) July 13, 2021