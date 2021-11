Decoração: dicas para deixar apartamento alugados com a sua cara

Renan Soares Veja dicas de especialistas para dar personalidade aos espaços alugados





































Quando se fala em apartamentos alugados, um grande impasse a ser resolvido pelos locatários é: como deixar os ambientes com personalidade e estilo sem gastar muito e causar grandes mudanças no imóvel? Por outro lado, proprietários também se preocupam com a manutenção da estrutura oferecida, uma vez que, após o vencimento do contrato, a edificação será alugada por outra pessoa. Assim, a tarefa de decorar um espaço como esse é sempre desafiadora.





“Na hora de trabalhar um projeto de decoração em um imóvel alugado, temos sempre que entender quais são as necessidades que aquela casa e família demandam. Os proprietários, por exemplo, costumam buscar soluções que sirvam como uma boa base para os futuros inquilinos que, por sua vez, procuram maneiras de personalizar a moradia sem realizar altos investimentos e soluções permanentes. Apesar de se tratar de buscas completamente opostas, é nosso desafio proporcionar essa harmonia para um resultado perfeito”, explica a arquiteta Bianca Atalla, sócia do escritório Oliva Arquitetura ao lado da também arquiteta Fernanda Mendonça.

Pensando em facilitar a tarefa de proprietários que querem valorizar o seu imóvel e de inquilinos que rejeitam a ideia de que apartamentos alugados devem ter cara de lares temporários, as especialistas reuniram dicas de como atuar. Confira!

Invista em uma base neutra e revestimentos resistentes!

Renan Soares Com a marcenaria e revestimentos neutros, o espaço ganhou vivacidade graças aos objetos decorativos.









A primeira dica das arquitetas para quem está pensando em montar um apartamento para ser alugado é: busque disponibilizar aos inquilinos boas soluções de marcenaria, com cores neutras e revestimentos resistentes. No tocante aos revestimentos, pisos em porcelanato costumam ser uma boa pedida, pois não riscam com facilidade, são práticos para a hora limpeza e duram por muitos anos sem a necessidade de manutenção.

Para a pintura, Fernanda explica que a paleta clara continua sendo a mais adequada neste primeiro momento. “Como é algo que os futuros moradores podem trocar com facilidade, a solução mais prática é deixar todos os cômodos com uma atmosfera bem clean. Com esse pensamento, o proprietário dá carta branca para o morador personalizar as paredes da maneira que preferir quando se instalar em sua casa”, conta.

Móveis

Renan Soares Uma dica importante é realizar a medição dos cômodos antes de colocar os móveis. Assim, não há o risco de tirar o espaço de circulação ou sobrecarregar o ambiente









Quando o locatário realiza compra de mobiliário sem ter o seu imóvel próprio, as especialistas aconselham investir em peças soltas e com medidas padrão – um cuidado que permitirá levar os móveis em mudanças futuras, sem a necessidade de trocá-los. “Os apartamentos possuem tamanhos variados e nem sempre aquela mesa grande e espaços caberá em uma possível mudança, seja para outro alugado, ou para a conquista do imóvel próprio. Por isso, antes de desembolsar, recomendamos uma análise minuciosa de possíveis futuros cenários”, orienta Bianca.

Cores

Renan Soares Uma das soluções para trazer cor e personalidade para o quarto são as cabeceiras moduladas









Para fugir do branco e do off white, uma das alternativas acertadas é compor os ambientes com objetos decorativos coloridos. Além de pontuar o ambiente com novas cores, eles também traduzem com perfeição a personalidade e o estilo da família. E neste momento vale tudo! Pinte paredes, pendure quadros com fitas dupla face fixa forte para não furar as paredes, traga plantinhas para a casa e selecione em almofadas coloridas. Trazendo cor para objetos fáceis de substituir fica mais fácil não enjoar e não comprometer a base do apartamento.

Desapegue e organize

Ao longo da vida, tendemos a acumular histórias, vivências e objetos. No que se refere às vivências e histórias, quanto mais temos, mais interessante fica a vida, todavia o hábito de acumular em demasia se configura um problemão. Entre uma mudança e outra, avaliar o que realmente é funcional facilita o processo, uma vez que não adianta manter peças que não fazem sentido na decoração da nova casa pelo simples receio de desapegar. “Levando apenas o necessário, temos certeza de que o lar ficará mais fluido, bonito e gostoso de se viver, sem se lembrar constantemente que, no final das contas, ele é não completamente seu”, finaliza Fernanda.