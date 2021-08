Decoração: aposte no cinza, o novo tom da neutralidade

Legacy City Home/Foto: Luana Castro O cinza é o novo tom neutro dominante nas decorações de alto padrão Luana Castro

Cor queridinha por grandes nomes da decoração de interiores de alto padrão, o cinza é aplicado em diversas tonalidades para criar ambientes marcados pela sofisticação. A associação do cinza como sinônimo de monotonia e tédio caiu definitivamente por terra, e a cor está substituindo o bege como tom neutro preferido dos decoradores.

Em 2021, o cinza dá as caras na conceituada paleta de cores Pantone, que é referência mundial em especificação de cores e influencia o universo do marketing, o mundo da moda e, claro, as tendências de decoração. A presença de diferentes tons acinzentados em quartos, salas e cozinhas é uma opção segura para conferir mais sutileza, requinte e versatilidade à casa, resultando em uma decoração despojada e moderna.

Uma das vantagens do cinza é a possibilidade de aplicação da cor nos mais diferentes tipos, como a estética minimalista, que prioriza a organização e reduz os excessos, a decoração escandinava, caracterizada por explorar a luz natural e a claridade dos ambientes, ou ainda o estilo industrial, marcado pela simplicidade e funcionalidade.

O resultado, no entanto, é sempre uma composição de um ambiente altamente sofisticado e de bom-gosto. O conceito marca presença no trabalho da conceituada arquiteta e designer paulista Patricia Anastassiadis. Um exemplo dessa refinada composição pode ser conferida em Goiânia no apartamento decorado de 370 metros quadrados do Legacy City Home, no Setor Marista.

Legacy City Home/Foto: Luana Castro Legacy City Home já está recebendo visitas agendadas em seu decorado Luana Castro

A proposta de decoração do novo empreendimento é assinada pela conceituada arquiteta e designer Patricia Anastassiadis e chama a atenção pelo resultado sóbrio e elegante obtido por meio do uso intensivo do cinza. “Usei o cinza como base para dar destaque às texturas e à riqueza de materiais como o limestone persiano e o mármore grigio armani”, explica.

Os tons cinzentos começam a chamar a atenção já na entrada do decorado, quando o visitante se depara com o living integrado combinando variações mais escuras com contrastes mais claros, intensificando a sensação de versatilidade dos móveis e ressaltando elementos como tapetes, cortinas, poltronas e almofadas.

Legacy City Home/Foto: Luana Castro O cinza pode ser aplicado em todos os ambientes do apartamento Luana Castro

O piso limestone persiano é marcante, com sua tonalidade acinzentada que percorre todo a sala e a varanda, intensificando o efeito de integração. O toque feminino e moderno de Patricia concede uma atmosfera de aconchego e calor ao ambiente, que se destaca ainda pelo acabamento primoroso de revestimentos, estantes e bancadas.

A composição continua na cozinha, onde o cinza está presente nas paredes e em bancadas, cadeiras e armários. A geladeira cromada e demais eletrodomésticos também seguem o domínio cinzento.

Na suíte master e nos quartos dos filhos, o cinza aparece em painéis, na cama, nos móveis de cabeceira e armários. A combinação com móveis e elementos de outras cores neutras, como branco e bege, garante o máximo nível de sofisticação pretendido por Patricia.

Legacy City Home/Foto: Luana Castro Detalhes em cinza estão presentes em todos os ambientes do decorado do Legacy City Home Luana Castro

Outra vantagem dos tons cinzentos é a grande compatibilidade com móveis e objetos de tons metalizados, como ouro, prata ou bronze. Além disso, a cor se encaixa perfeitamente com outra forte tendência da decoração atual: o ouro rosé, caracterizado pela tonalidade rosa muito próxima do cobre. No decorado do Legacy, alguns armários em tons de cinza fazem o contraste com detalhes como puxadores e cabideiros em ouro rosé, criando uma estética de absoluta harmonia e pura sofisticação.

O Legacy City Home será erguido na região do Parque Areião, no Setor Marista, e abraça a proposta das “mansões suspensas”, que trazem ao apartamento todo o conforto e amplitude de uma casa. As visitas ao decorado devem ser agendadas por meio do site oficial do empreendimento e respeitam todas as regras de prevenção ao coronavírus, com distanciamento e uso obrigatório de máscaras.