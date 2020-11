Decoração acessível: 8 dicas para transformar a casa gastando pouco

Redação João Bidu A tatuagem ideal de cada signo

Cada pessoa interpreta a arte de se tatuar de diferentes formas. Algumas, corajosas, investem em várias tattoos chamativas, coloridas e grandes, já outras são mais discretas e preferem desenhos com traços mais finos e cores sóbrias. Selecionamos a tatuagem de cada signo para mostrar o que os astros indicam ser o tipo de tattoo que é a sua cara. Confira!

A tatuagem de cada signo

ÁRIES

Como a ousadia e coragem resumem a personalidade de Áries, imagens marcantes e poderosas combinam com seu signo. A tatuagem perfeita seria algo selvagem e impactante, em algum lugar do corpo com bastante destaque.

TOURO

É um signo determinado, que tem um jeito bem sensual de ser. Segue uma linha mais ambiciosa, já que sua teimosia faz a taurina seguir em frente com seus desejos. A tatuagem ideal para Touro tem que ser bonita, sexy e transmitir segurança.

GÊMEOS

Signo curioso e ligado no que rola ao seu redor, pois adora estar bem-informado. Gêmeos coloca alegria em tudo o que faz e costuma gostar bastante de música. Uma tatuagem descontraída combina com o seu estilo.

CÂNCER

A família é a maior riqueza de Câncer. Por isso, pode deixar todo o seu amor e carinho pelos entes queridos marcando seu corpo para sempre. Também é um signo bastante romântico, criativo e do tipo que adora flores e desenhos mais delicados.

LEÃO

Tem uma personalidade bem forte, cheia de vida e alegria. Pessoas de Leão costumam chamar fácil a atenção das pessoas, e eles adoram isso – brilhar onde quer que estejam! Ousados e criativos, costumam curtir tatuagens extravagantes.

VIRGEM

Esse signo é prático e cauteloso. Não curte grandes mudanças nem nada muito exagerado ou exótico. Como é exigente e perfeccionista, vai preferir uma tatuagem discreta, impecável e bem-feita, em tons suaves ou sóbrios.

LIBRA

Valoriza demais seus relacionamentos, a harmonia no amor e amizades. É um signo que tem bom gosto e um interesse especial pela estética e beleza. Por ser um signo de ar, librianos amam as artes, principalmente as que forem refinadas e criativas.

ESCORPIÃO

É um signo misterioso, intenso e pra lá de sedutor. Para Escorpião, não existe meio-termo: com coragem de sobra, mergulha de cabeça em tudo. Tatuagens marcantes e em locais sensuais são boas opções.

SAGITÁRIO

Esse signo quer ser livre e curtir a vida. E não tem medo de experimentar, se aventurar e arriscar. Sagitário pode tatuar seu lado otimista, suas experiências, viagens e desejos, tudo de um jeito descontraído, divertido e alegre.

CAPRICÓRNIO

Esse signo é reservado e cauteloso. Uma tatuagem clássica e sutil é mais seu estilo, já que o capricorniano busca a elegância e aposta em traços mais convencionais, buscando por algo mais tradicionalista.

AQUÁRIO

Esse signo é imprevisível, criativo e movido por novidades. Como adora ser e estar diferente do resto das pessoas, uma tatuagem original e ousada em um local excêntrico do corpo tem tudo a ver com o seu perfil.

PEIXES

Os piscianos são charmosos. Além disso, esse signo tem muita fé e gosta de atrair energias positivas através de elementos místicos. Como não curte exageros, a tatuagem desse signo tende a ser mais simples.

