Decon e Procon-ES apreendem 219 botijas de gás em Vila Velha

Policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, apreenderam duas armas de fogo e drogas em diferentes locais de Cachoeiro de Itapemirim durante a segunda-feira (18).

No começo da tarde, no bairro Bela Vista, a Equipe K9 prosseguiu à Rua Argentina Modesta para averiguar denúncia de tráfico de drogas. No local, foi realizado o emprego do cão farejador Messi que obteve êxito em localizar em meio ao lixo uma sacola contendo 58 pinos de cocaína.

Já no fim da tarde, em patrulhamento pelo bairro Aeroporto, Rua Vitório campos Delorto, policiais militares da Equipe Força Tática avistaram um indivíduo em atitude suspeita, e este ao perceber a presença policial empreendeu fuga por um beco da rua, passando pelo interior de algumas casas e não sendo mais localizado. Contudo, durante a fuga o indivíduo dispensou uma arma de fogo que foi prontamente apreendida, se tratando de uma Pistola da marca Canik calibre 9mm com numeração raspada e 14 munições intactas.

Por fim, já no início da noite, após receberem denúncia, policiais militares prosseguiram ao distrito de Itaoca Pedra, localidade de Alto Moledo, e abordaram um indivíduo suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em via pública. Durante a busca pessoal foram encontrados com o detido uma garrucha de dois canos calibre .22, municiado com duas munições do mesmo calibre .

O detido juntamente com os materiais apreendidos foram entregues à 7º Delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim.

