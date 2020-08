Decolar.com publica ofensas no Twitter após internautas explorarem falhas

O sistema que gerencia as respostas automáticas no perfil do Twitter da companhia aérea Decolar.com tem uma falha que permite que a empresa xingue os internautas na rede.

Os usuários mudaram seus nomes de perfil com palavrões e mandam mensagens para o perfil oficial da companhia, que interage automaticamente.

O robô, por responder de prontidão, acaba escrevendo os xingamentos que estão no nome dos perfis. A companhia apagou as mensagens em que continha os palavrões, mas os internautas já haviam tirado prints das respostas, confira: