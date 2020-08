Deborah Secco volta a comentar declaração sobre transar “10 vezes ao dia”

Atriz falou sobre sua vida sexual no início do namoro com Hugo Moura, com quem está junto há seis anos

Em um papo sobre sexo e maternidade que repercutiu nas redes sociais em julho, a atriz Deborah Secco havia dito que, no início de seu namoro com Hugo Moura, “transava 10 vezes ao dia”.

Nesta quinta (7), a estrela participou do programa OtaLab, do portal Uol, e voltou a comentar a declaração:

— Na verdade, nunca contei se foram 10. O que estava querendo dizer é que, no início da relação, a gente só fazia sexo, não tinha outro tipo de relacionamento. A gente só via e fazia sexo, a gente nem comia nem dormia. Quis dizer que, com o passar dos anos, a relação vai ganhando uma nova roupagem. A gente passa a fazer outras coisas além de sexo — explicou.

Quando falou sobre o assunto no mês passado, em um papo sincero para o quadro Cada um no Seu Banheiro, que integra o canal no YouTube da apresentadora Sabrina Sato, Deborah respondia a uma pergunta sobre a diminuição da frequência de sexo depois do nascimento da filha. A atriz e Moura são pais de Maria Flor, de quatro anos.

— Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava 10 vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar — afirmou, à época.

Na conversa com Sabrina, Deborah ainda comentou que, durante a gravidez, não deixou o sexo de lado, mas reduziu a frequência por receio.

— No fim da gravidez, deu uma ponderada master — acrescentou.

Deborah Secco e Hugo Moura estão juntos há seis anos.