Deborah Secco exibe micro biquíni de cristal para o Carnaval

Reprodução/Instagram Atriz ousou com micro biquíni de cristal

Deborah Secco, de 43 anos de idade, continua compartilhando no Instagram suas escolhas para o Carnaval. Na terça-feira (7), a atriz publicou sua nova fantasia: um biquíni micro, confeccionado em pedraria, com adorno de franjas para a cabeça. “Cheguei para arrasar”, escreveu na legenda.

Este ano, a artista será a rainha do Camarote Quem O Globo neste Carnaval. Deborah também já revelou que já se disfarça para participar de blocos de rua. “Eu amo os desfiles, é onde eu me encontro mais no Carnaval, acho lindo. Sou Salgueiro de coração. Adoro bloco de rua, mas fui pouquíssimas vezes, disfarçada. É difícil [porque é reconhecida], mas é o Carnaval preferido do Hugo [Moura, seu marido], então a gente se esforça”, disse.

Fonte: IG Mulher