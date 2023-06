Deborah Secco e Hugo Moura estrelam campanha de Dia dos Namorados

Divulgação Casal Deborah Secco e Hugo Moura estrela campanha da Rennova no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma data muito aguardada pelos casais. Afinal, essa comemoração significa amor, carinho, cumplicidade e também presentes e surpresas. A Rennova aproveita esse momento de celebração para lançar a campanha Eu escolhi você, com a atriz Deborah Secco, embaixadora da marca, e seu marido, o modelo Hugo Moura.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

A campanha conta a história do casal, os momentos que passaram até se tornarem, nos dias de hoje, sua melhor versão, um para o outro, passando claro, pelos caminhos do autocuidado, do bem-estar e como a Rennova entra na vida dos dois. A irreverência de Deborah e o jeito mais tímido de Hugo trazem à campanha o charme, a alegria e a emoção de quem acredita no amor.

“Existem muitas maneiras de contar nossa história. Já fizemos isso algumas vezes, mas dessa vez é um momento diferente, quando recordamos com emoção e boas risadas, a nossa história, da qual a Rennova também faz parte, já que nos permite cuidar melhor um do outro.”, confidencia Deborah.

“Deborah e Hugo têm uma história cativante e divertida. Formam um casal moderno, que tem muita sintonia e valoriza a autoestima e por isso representa muito o que a Rennova acredita.”, comenta Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Idealizada pelo time de marketing da Rennova, a campanha será veiculada nas redes sociais da marca nos próximos dias. A ação faz parte do investimento de R$ 100 milhões em marketing previsto pela companhia em 2023.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!





Fonte: Mulher