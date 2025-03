Deborah Secco e Beatriz Reis agirtam feira do Vidigal em gravação: ‘Mulheres frutas’

Deborah Secco e Beatriz Reis movimentaram a comunidade do Vidigal com um ensaio do tema que escolheu para as suas fantasias do Carnaval 2025: mulheres fruta.

A atriz vestiu um shortinho e mostrou o corpo sarado durante o shooting ao lado da ex-BBB, que também sensualizou em cena.

A dupla teve, ainda, a companhia de um modelo na sessão. Beatriz usou um biquíni de crochê que imita morangos. A peça é uma referência aos tops que confeccionou no BBB 24, com casca de laranja e casca de banana, o que lhe rendeu punições na casa.