Deborah Secco diz que precisamos falar sobre prostituição: “Elas sofrem”

Reprodução/Instagram Nathalia Dill

Mãe de primeira viagem, a atriz Nathalia Dill tem compartilhado os frutos e dores da gestação com seus seguidores no Instagram . Na última sexta-feira (07), ela relatou – durante uma live – que por ter uma barriga pequenas as pessoas, incluindo seu marido, Pedro Curvello, têm dificuldade para entender seu mal-estar.

“Esses dias fiquei muito cansada e como não tem barriga, ninguém acredita. O Pedro não entendia”, contou a atriz da Globo , que está com o parto previsto para 31 de dezembro.

Nathalia também contou que descobriu a gravidez ao fazer um teste de farmácia ao lado do marido e que após a descoberta ambos ficaram em silêncio.

“Eu não consegui fazer surpresa, não. Falei: ‘Você vai passar por isso junto comigo’. Pedi o teste na farmácia e a gente descobriu junto. É um choque por mais que seja planejado. Nas novelas, a gente sabe como fazer, mas na vida real foi tão diferente. Já tive várias cenas em que descobria que estava grávida. Mas na vida real, a gente ficou quieto, ninguém falou nada… A gente deitou e ficou olhando para o teto, os dois em silêncio”.

A atriz ainda revelou que a família do marido queria que ela estivesse grávida de uma menina, pois fazia “muito tempo que não tinha uma na família”.

“Eles queriam muito uma menina porque faz tempo que eles não têm uma na família. Três gerações tentando ter meninas. Queriam muito uma menina. Para eles fez muita diferença, mas para mim e para a minha família não teve diferença”, finalizou Nathalia Dill .