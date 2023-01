Deborah Secco destaca bumbum perfeito, beleza natural com de fio-dental minúsculo

Na ocasião, a estrela de ‘Salve-se Quem Puder’ conquistou mais de 300 mil curtidas dos internautas

Em registro recente, a atriz Deborah Secco, de 42 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar bem plena jogando o seu bumbum para o céu em um biquíni fininho. Na ocasião, a estrela da TV Globo destacou suas curvas perfeitas para as lentes da câmera e conquistou mais de 300 mil curtidas dos internautas.

“Mar, doce lar!!!”, escreveu Deborah Secco na legenda da publicação, encantando com a sua beleza natural no clique praiano, além de esbanjar o seu corpaço escultural nas areias do Rio de Janeiro. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

“O bumbum de milhões”, escreveu uma seguidora primeiramente. “A Deborah Seco não envelhece nunca”, destacou outra admiradora. “Deborah Secco é perfeita demais”, disparou mais uma fã, dentre várias mensagens elogiosas para a estrela da TV Globo. + Recentemente, Deborah Secco se declarou bissexual e detalhou seu romance com outras mulheres. “Quando elas são muito incríveis e interessantes, me seduzem também. Mulheres, geralmente, são foda. Eu sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres”, contou a atriz ao Extra.