Deborah Secco abre o bumbum com as mãos e fio-dental não dá conta de esconder: “Fininho”

Deborah Secco deu o que falar nesta quinta-feira (09) com um ensaio de milhões que deixou a galera do Instagram completamente chocada. Nas redes sociais, a atriz impressionou com um look carnavalesco e deu o que falar!

Com uma fantasia trabalhada nos brilhos da cabeça aos pés, a musa caprichou nas poses mais ousadas sem deixar de mostrar sua boa forma com cliques pra lá de reveladores e sensuais. “Cheguei para arrasar no Carnaval”, declarou Deborah na legenda.

“Que mulher linda, eu fico sem palavras pra beleza dela”, disparou uma seguidora nos comentários da publicação. “Fala sério, uma verdadeira deusa do Carnaval”, afirmou uma fã da morena. “Quem tem bota pra jogo, né?”, brincou outra internauta, exaltando o corpão da musa na ocasião.

Deborah Secco fala sobre o Carnaval deste ano: “Eu amo os desfiles”

Musa! Recentemente, a atriz Deborah Secco falou sobre a participação no Carnaval de 2023 e afirmou que irá marcar presença nos camarotes. Em entrevista à Quem, a musa comentou sobre os planos para cair na folia e falou com alegria sobre a época mais esperada do ano.

“Eu já fui ao espaço em alguns Carnavais, mas ser rainha do camarote é uma honra gigantesca e vai ser muito divertido. Quero assistir a todos os desfiles, sambar, me divertir, ser feliz. Quero ser uma rainha que extravasa felicidades. Essa é minha meta”, contou Deborah.

“Eu amo os desfiles, é onde eu me encontro mais no Carnaval, acho lindo. Sou Salgueiro de coração. Adoro bloco de rua, mas fui pouquíssimas vezes, disfarçada. É difícil [porque é reconhecida], mas é o Carnaval preferido do Hugo [Moura, seu marido], então a gente se esforça”, completou a musa.

