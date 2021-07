Deborah ataca casal ‘MariTheus’ no Power Couple Brasil: ‘Vitimismo clássico’

Reprodução Deborah acusa casal ‘MariTheus’ de vitimismo





A noite desta quinta-feira (22) marcou o reencontro dos casais eliminados com os casais finalistas do Power Couple no “Quebra Power”. Deborah Albuquerque e Bruno Salomão disputam o título do reality com Mari Matarazzo e Matheus Yurley e brigaram, mais uma vez, durante o programa.

A apresentadora Adriane Galisteu iniciou o “Quebra Power” com uma cena de Bruno Salomão discutindo com Matheus Yurley. Na ocasião, Bruno disse que Yurley “não sabia falar”. Foi o suficiente para a confusão começar novamente. Deborah Albuquerque defendeu o marido e atacou Mariana e Matheus. “Esse é o vitmismo mais clássico que existe, vitimizar a própria históia. Ele (Bruno) nunca usou da origem dele. É muito descarado, muito feio. Quem assistiu entende e sabe que o Bruno tem um coração enorme”, disse Deborah Albuquerque.





Matheus Yurley pediu a palavra para Galisteu e ironizou Bruno. “Na verdade, eu sempre tive inveja do cabelo dele”, disse Yurley. A grande final do Power Couple Brasil acontece nesta sexta-feira (23).

