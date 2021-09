Debate sobre política pode ir além da polarização

Nunca a máxima “política não se discute” fez tão pouco sentido no Brasil. Com as redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, é possível observar a frequência com que o tema passou a ser debatido. Nomes de políticos aparecem regularmente nos trending topics do Twitter. De grupos de família em aplicativos de mensagens aos “textões” inspirados no Facebook, o tema tem esquentado as conversas e gerado desentendimentos.

Tanto que a tensão política foi apontada como o principal motivo de atrito percebido no Brasil em pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos com pessoas de 28 países. O estudo Culture Wars Around the World: How Countries Perceive Divisions (Guerras culturais ao redor do mundo: como países percebem divisões, em tradução livre), realizado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, revela que o brasileiro está bastante consciente que o tema gera polêmicas.

É o que aconteceu na família da médica Aline Gonzaga. A polarização política esquentou o clima entre parte do clã. “Alguns familiares são mais extremistas e não aceitam conversar. Houve muitas brigas e algumas pessoas saíram do grupo de mensagens. Para evitar conflitos, hoje tentamos não conversar sobre política.”

Mesmo diante dessa situação, Aline conta que enxerga a posição política divergente dos familiares com serenidade. “Esses parentes que brigaram são boas pessoas. Apenas têm uma interpretação diferente da realidade.”

A médica destaca ainda o papel das fake news nas discussões. “Sem dúvidas, as notícias falsas que circulam na internet deixam os ânimos mais acirrados, pois são sempre muito polêmicas.”

Defesa de valores

Mas por que opiniões diferentes podem acabar gerando tantas discussões e até rompimento de relações em vez de uma saudável troca de ideias?

A psicóloga e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Pollyana de Lucerna Moreira explica que “na maioria dos debates políticos, as pessoas não estão preocupadas ou interessadas em compreender as perspectivas diferentes das suas. A preocupação maior se centra na necessidade de apresentar melhores argumentos, superando os argumentos do outro e, por fim, vencer o debate”.

Pollyana ressalta que uma das causas para tantos desentendimentos é a “tentativa de proteger valores e ideologias diante de uma possibilidade de ameaça, seja esta ameaça real ou simbólica”. A psicóloga esclarece que, para alguns indivíduos, “mostrar-se aberto a compreender o contexto do outro, e demonstrar empatia, pode ser uma situação compreendida como uma brecha para deslegitimação dos próprios valores e da própria identidade”.

Outra razão para os embates, analisa Pollyana, é que tendemos a impor aos outros o que acreditamos ser o melhor não só para nós, mas para a sociedade. “Acreditamos nos nossos valores e ideologias não apenas como válidos para orientar nossas ações em nível interpessoal, mas também em nível societal e político. Assim, almejamos que a sociedade seja construída com base nos valores que defendemos porque consideramos que eles são mais eficazes para promover uma harmonia social.”