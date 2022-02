Deam prende homem que violou medida protetiva em Linhares

Um homem de 41 anos foi preso pelo crime de descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (MPU), decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher, no bairro Linhares V, em Linhares, na última quinta-feira (27). A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) Linhares.



No dia 22 de dezembro de 2021, vítima noticiou que o ex-companheiro estaria descumprindo a decisão que deferiu pedido de medidas protetivas, visto que estava perseguindo-a e indo até o seu local de trabalho ameaçando a vítima e os seus colegas de trabalho, inclusive portando arma de fogo.



“Diante de todos esses fatos, representamos pela prisão e pela busca e apreensão domiciliar de arma de fogo e munição que foi acolhida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o juiz da 4ª Vara Criminal de Linhares”, conta o titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, delegada Silva Paula Castro.



No local, o suspeito recebeu voz de prisão, e não ofereceu resistência. Durante a busca e apreensão domiciliar não foi localizada arma de fogo, contudo foram apreendidas oito munições calibre 38.



O investigado foi conduzido à Deam de Linhares e, no interrogatório confessou dizendo que foi até o local de trabalho da vítima após o deferimento de medidas protetivas.



Além de ter dado o cumprimento do mandado, o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de munições e foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

