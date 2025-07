Deam de Vitória prende suspeito de violência contra a mulher

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, efetuou, nessa quarta-feira (16), a prisão preventiva de um homem de 21 anos, suspeito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no bairro Comdusa, em Vitória, em junho deste ano. O suspeito invadiu a residência de uma mulher de 22 anos, que estava gestante de 9 meses, sendo a criança inclusive filha dele, pegou-lhe pelos cabelos e a arrastou para fora do imóvel.

As agressões só cessaram com a intervenção de uma parente da vítima, que pediu ao homem que parasse. Após o episódio, o suspeito deixou o local e, no dia seguinte, a vítima procurou a Deam de Vitória, relatando o ocorrido. Diante da gravidade da situação, a unidade policial solicitou a prisão preventiva e a expedição de mandado de busca e apreensão do suspeito.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes policiais apreenderam uma quantia de R$ 10.012,00 em espécie. Questionado sobre o dinheiro, o suspeito afirmou que era proveniente do tráfico de drogas. Além de ser investigado por violência contra a mulher, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas nos bairros São Pedro e Conquista, também em Vitória.

O indivíduo já havia agredido fisicamente e ameaçado a vítima em maio deste ano, quando ela estava no sétimo mês de gestação; esses crimes também foram apurados em inquéritos policiais.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória para as providências cabíveis.

“A equipe da Deam de Vitória reforça seu comprometimento com o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa prisão representa uma garantia à integridade física e psicológica da vítima e demonstra o empenho dos órgãos de persecução na investigação, apuração e responsabilização de pessoas envolvidas em crimes graves”, enfatiza a delegada Juliana Saadeh, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.

