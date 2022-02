Deam de São Mateus prende condenado por violência doméstica

A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus prendeu um homem de 40 anos, condenado por crime relacionado à violência doméstica. A prisão ocorreu na última sexta-feira (21), no bairro Litorâneo, em São Mateus.

O detido, identificado como Wagner da Costa, tinha mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus, pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

“Os policiais da Deam tomaram conhecimento de que ele estava morando no bairro Litorâneo e foram até o endereço cumprir o mandado de prisão. Não encontraram o homem em casa, mas fizeram buscas e o encontraram bebendo em um estabelecimento comercial perto da casa dele”, relatou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus, delegada Gabriella Zaché.

O crime

No dia 03 de junho de 2016, a esposa do detido se dirigiu à 18ª Delegacia Regional para registrar um boletim de ocorrência em desfavor do suspeito. Segundo o relato da mulher, Wagner da Costa teria, na noite anterior, agredido ela e a filha, na época com 13 anos de idade, e ameaçado a outra filha, que tinha 10 anos. O suspeito teria usado um pedaço de madeira para agredir mãe e filha.

No dia 23 de junho de 2018, dois anos após o registro do primeiro boletim de ocorrência, a esposa do acusado voltou à 18ª Delegacia Regional para registrar outro boletim, desta vez relatando que Wagner da Costa havia ameaçado atear fogo na residência em que moravam para matar as duas filhas da esposa. Na noite anterior ao registro, o homem também teria ameaçado matar as meninas com um facão, dizendo que beberia o sangue das mesmas, e também desferiu diversos golpes contra os objetos da casa.

