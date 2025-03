Deam de Nova Venécia realiza palestras sobre violência contra a mulher em escola estadual

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Venécia, realizou, nessa terça-feira (25), palestras na Escola Estadual de Ensino Médio Dom Daniel Comboni, em Nova Venécia. O objetivo foi abordar temas relacionados ao “Respeito e Combate à Violência contra a Mulher”. As palestras foram divididas em dois turnos, sendo direcionadas aos alunos do sexo masculino, com idades entre 14 e 18 anos.

Pela manhã, 280 meninos participaram, e à tarde, 200 meninos estiveram presentes. O conteúdo abordado iniciou com aspectos mais amplos, como o bullying, e foi evoluindo até o foco principal: as diferentes formas de violência contra a mulher, enfatizando a importância de reconhecer e combater essas práticas.

A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Venécia, delegada Geórgia Malcum, foi convidada pela coordenação pedagógica da escola e conduziu a palestra.

“Destacamos a relevância de dialogar com os adolescentes, especialmente com os meninos, para entender suas percepções sobre o tema e a seriedade com que ele deve ser tratado. Durante a conversa, foi possível perceber que, para muitos alunos, toques indesejados nas colegas ainda eram vistos como ‘brincadeiras’, sem a consciência de que tais atitudes configuram comportamentos criminosos”, disse a delegada Geórgia Malcum.

Além disso, os alunos puderam compreender melhor as consequências legais e sociais de se envolver em crimes dessa natureza e como isso pode afetar negativamente seus futuros. A ação contou também com o apoio do Investigador Moreira, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES