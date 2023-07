Divulgação De volta às raízes: Descobrimos o tom de louro da Ana Hickmann

Nesta semana, Ana Hickmann realizou uma transformação nas madeixas e apareceu com o visual repaginado nas redes sociais. Após mudar radicalmente os cabelos no início do ano, a apresentadora voltou para as suas raízes, com os fios louros.

A escolha da vez foi um tom mais próximo ao seu natural. Ela optou pela tonalidade louro avelã, nuance 73, da Koleston, marca da qual é parceira. A mudança acontece depois de passar alguns meses com o cabelo ruivo, após campanha publicitária.

“O cabelo loiro sempre foi uma grande marca que eu tive profissionalmente, mas eu queria algo novo para esse ano e por isso fiz a primeira mudança, do loiro para o ruivo. Foi um resultado muito bacana que possibilitou me transformar em uma versão diferente de mim mesma”, relembra Ana. “Agora, escolhi o loiro avelã e amei o resultado, me sinto empoderada e ainda tenho a mesma qualidade e segurança do salão dentro de casa”.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher