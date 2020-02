De vítima a acusado: casos de assédio no “BBB 20” revelam outra face de Petrix

Petrix saiu do “BBB 20” praticamente com um pé na bunda. O público já estava de saco cheio das atitudes do atleta que, junto com seus amigos, protagonizou cenas terríveis de machismo.

arrow-options Reprodução/Twitter Grupo de homens no “BBB20” são conhecidos como chernoboys





Tudo começou com alguns dos meninos se unindo para fazer planos contra os outros participantes do “BBB 20”, sobretudo contra as sisters. Por isso, Petrix , Felipe, Hadson e Lucas logo ganharam um apelido especial do público: os “chernoboys”, fazendo referência à cidade Chernobyl.

Um dos planos do grupo foi estragar a imagem das meninas comprometidas aqui fora. Como? Lucas e Petrix, que namoram, iriam dar em cima de Mari e Bianca. Mas, o público surpreendeu e mostrou que as aulas sobre feminismo estão em dia e quem saiu com a imagem manchada foram eles.

arrow-options Reprodução/Globo Mulheres se reúnem no “BBB 20” e colocam Hadson contra a parede





Marcela tem se mostrado peça importante em toda essa movimentação, ao descobrir o plano sórdido dos homens e causou um verdadeiro auê dentro do “BBB 20”, colocando a boca no trombone.

Mas aqui fora as meninas caíram na graça do povo – e também dos famosos! Elas têm grande apoio deles e a rejeição aos “boys lixo” é geral. Prova disso foi a eliminação da última terça-feira (4) do “BBB 20”.

O plano que agitou a casa na última semana foi apenas a gota d’água. Confira outros momentos determinantes para a saída de Petrix do programa:

1. Petrix abraça Bianca e aproveita para dar uma sarrada na sister

Como sempre muito grudento com as mulheres, Petrix abraçou a blogueiras e fez movimentos semelhantes a de um cachorro no coito.

arrow-options Reprodução/Instagram Petrix sarrando em Bianca





2 . Petrix apalpa Bianca Andrade mesmo ela estando completamente bêbada

Foi a primeira polêmica de assédio dentro da casa. Petrix se oferece para estalar a coluna da Boca Rosa e, logo depois, chacoalha os seios dela. Vale lembrar que a blogueira estava completamente bêbada.

arrow-options Reprodução/Twitter Petrix foi acusado de assédio depois de tocar nos seios de Bianca Andrade durante a festa





3. Comprometido aqui fora, Petrix sente falta de novinhas dentro da casa

Em papo descontraído, Petrix disse para Lucas: “Acertaram muito bem nas minas do teu grupo, são muito gente boa, divertidas, loucas. Mas a qualidade podia ter sido um pouquinho melhor mesmo. Não veio uma novinha gatinha”

4. Para Petrix, homens têm necessidade de mulher, deixando explícito o machismo

Em conversa com Marcela, Petrix admite que vê mulheres como objeto, no seguinte diálogo:

Marcela: “Os homens sempre tratam mulheres como objetos sexuais e isso me anoja!”

Petrix: “No meu ver eu acho que homens têm necessidades sabe…”

Marcela: “Necessidade a gente tem de comida, não de mulher”

5. Petrix encosta a genitália em Flay

Novamente, Petrix choca ao subir em cima de Flay e esfregar suas partes baixas na cabeça da moça, que se mostrou incomodada.

arrow-options Reprodução/Twitter Petrix esfrega genitália em Flay





6. Petrix e companhia não deixam meninas beberem em festa

Na Festa Vip do Líder, cujo tema era ginástica olímpica, já que Petrix era o líder da vez, o atleta mostrou todo o seu egocentrismo e machismo mais uma vez e tomou conta do evento. Os homens, inclusive, resolveram não deixar as mulheres consumirem as bebidas, em uma atitude bastante infantil.

7. Petrix disse que seria difícil se manter fiel

O atleta entrou no programa namorando, todo romântico, mas mudou da água do vinho após ganhar a primeira prova de liderança. “Tá difícil ficar só olhando”, disse o ginasta enquanto via as meninas dançando funk em uma das festas.

8. O plano sujo de Petrix para ferrar com as meninas

Na cabeça dos brothers, apenas elas seriam julgadas pelo público. Eles, que também namoram, seguiriam com a imagem intacta. “Nós estamos dominando, esquece o resto. No jogo. É isso que importa, elas que nos perdoem no final. Elas que se virem. Sei que eu tenho uma vantagem. Gosto de dançar, e talvez atraia elas. Vou usar isso”, disparou Petrix. “É o único jeito da gente ganhar isso aqui. Queimando elas. É queimar para jogar”, concordou Lucas.

Mas o tiro acabou saindo pela culatra…

arrow-options Reprodução/Twitter Petrix e Lucas





E os homens da edição, sobretudo Petrix, conseguiram provocar a ira no público. Até famosos, que estão ligados no “BBB 20” , se manifestaram sobre os episódios de machismo, que aconteceram um atrás do outro, e que várias vezes tiveram Petrix como protagonista.

O feminismo é muito importante em uma sociedade onde homens não se sentem constrangidos em mentir e se acorvadar diante da exposição do seu machismo. O nosso poder também vem da união e do suporte que damos umas às outras. Mulheres, confiem em outras mulheres. #BBB20 pic.twitter.com/3iixK6xdCS — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) February 3, 2020





“Hoje só a gente vai beber”

Deviam ser punidos, perder estaleca e ficar sem beber na próxima festa.

Pagaram quanto pelo combo e pelo camarote? Eu hein ?? — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) January 30, 2020





Hahahaha gente! Fala que sabe dançar sai dançando que nem um siri do nada ! https://t.co/rMkHfJ84HV — Tata werneck (@Tatawerneck) January 30, 2020





petrix pedindo pra esconder o whisky pq a FESTA É DELE! O auge do macho hetero que se acha o dono do mundo. — Foquinha (@foquinha) January 30, 2020









Petrix se autoimplodindo. Acho é pouco. — Ana Paula Renault (@anapaularenault) January 30, 2020