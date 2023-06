De virada, Palmeiras vence o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Feminino

Pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira (05), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). As jogadoras Lorena Benítez e Leticia Ferreira balançaram as redes.

Classificadas com antecedência para as quartas de final, as Palestrinas assumem a liderança provisória com 32 pontos em 14 jogos (dez vitórias, dois empates e duas derrotas), além de 46 gols marcados e 13 sofridos.

O Palmeiras encerra a primeira fase do campeonato nacional contra o Athletico-PR na próxima segunda-feira (12), às 15h, no CT do Caju, em Curitiba (PR). Antes do duelo, o Verdão entra em campo para enfrentar o São José nesta sexta-feira (09), às 19h, no Estádio Jayme Cintra, em partida válida pela sexta rodada do Paulista.

O embate

Os minutos inicias da partida foram equilibrados e o Palmeiras teve a primeira chance clara de gol aos 21 minutos. Amanda Gutierres cruzou e Laís Estevam finalizou, mas a goleira Vivi fez a defesa. No rebote, a atacante tentou de letra e a goleira defendeu novamente.

Aos 27, Amanda recebeu, entrou na área e mandou uma bomba, a goleira espalmou e Laís aproveitou o rebote, mas a bola foi pela linha de fundo. Aos 36, Andressinha arriscou de longe e Vivi defendeu.

Com as melhores chances do jogo, o Verdão pressionou no final do primeiro tempo e levou perigo para a defesa gremista. Aos 40, Bia se livrou de duas marcadoras, ajeitou e chutou em cima da goleira. Cinco minutos depois, Yamila Rodríguez recebeu um lançamento, dominou, finalizou e a bola bateu no lado de fora da rede.

No primeiro minuto do segundo tempo, Katrine cruzou e Laís cabeceou para fora. Aos 13 minutos, Amanda recebeu de Duda Santos, carregou e rolou para trás, Bia tentou de longe e a bola foi pela linha de fundo. Aos 21, o Grêmio abriu o placar.

As Palestrinas foram em busca do empate, que veio aos 34 minutos. Dudinha encontrou Lorena Benítez, a camisa 5 ajeitou e finalizou rasteiro no canto da goleira para empatar o jogo. Pressionando no final da partida, o Verdão virou o jogo, aos 49: Bia cruzou e Leticia bateu de primeira, sem chance para a arqueira.

Palmeiras Feminino: Alicia Bobadilla; Bruna Calderan, Lorena Benítez, Katrine, Duda Santos, Amanda Gutierres, Bia Zaneratto, Yamila Rodríguez (Dudinha), Andressinha (Vitorinha), Flávia Mota e Laís Estevam (Leticia Ferreira). Técnico: Ricardo Belli.

Confira as informações dos jogos das Palestrinas pela primeira fase do Brasileiro Feminino:

26/02 – Palmeiras 9 x 0 Real Ariquemes – Allianz Parque

Gols: Lais Estevam, contra, Duda Santos, Poliana, Bia Zaneratto, Yamila Rodríguez (duas vezes), Andressinha e Leticia Ferreira

05/03 – Real Brasília 0 x 3 Palmeiras – Ciro Machado

Gols: Bia Zaneratto e Leticia Ferreira (duas vezes)

12/03 – Avaí/Kindermann 2 x 2 Palmeiras – Estádio Salézio Kindermann

Gols: Amanda Gutierres e Poliana

17/03 – Palmeiras 3 x 0 Bahia – Allianz Parque

Gols: Amanda Gutierres, Duda Santos e Yamila Rodríguez

27/03 – Santos 1 x 1 Palmeiras – Vila Belmiro

Gol: Bia Zaneratto

01/04 – Palmeiras 11 x 0 Ceará – Allianz Parque

Gols: Sorriso (duas vezes), Leticia Ferreira (três vezes) e Lais Estevam (duas vezes), Duda Santos, Bia Zaneratto (duas vezes) e Dudinha

17/04 – Corinthians 3 x 2 Palmeiras – Parque São Jorge

Gols: Lorena Benítez e Camilinha

23/04 – Palmeiras 3 x 1 Atlético-MG – Arena Barueri

Gols: Amanda Gutierres (três vezes)

29/04 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo – Allianz Parque

06/05 – Internacional 1 x 2 Palmeiras – Morada dos Quero-Queros

Gols: Bia Zaneratto e Amanda Gutierres

14/05 – Palmeiras 3 x 2 Cruzeiro – Arena Barueri

Gols: Amanda Gutierres (duas vezes) e Duda Santos

20/05 – Palmeiras 4 x 1 Ferroviária – Jayme Cintra

Gols: Amanda Gutierres (quatro vezes)

26/05 – Flamengo 0 x 1 Palmeiras – Luso Brasileiro

Gol: Bia Zaneratto

05/06 – Palmeiras 2 x 1 Grêmio – Jayme Cintra

Gols: Lorena Benítez e Leticia Ferreira

12/06 – 15h – Athletico-PR x Palmeiras – CT do Caju

