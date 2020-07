De topless, Gracyanne Barbosa senta na pia e bumbum faz calcinha sumir: ‘Que abundância’

Uau! Musa fitness dispensou o sutiã e quase derrubou a pia com o bumbum; veja

Uau! Gracyanne Barbosa causou com um momento bem à vontade nesta quinta-feira (09).

A musa fitness dispensou o sutiã e, sentada na pia, mostrou as costas musculosas e o bumbum digno de prêmios, com destaque para a calcinha que sumiu entre as nádegas de Gracyanne, fora a marca de sol intensa.

“Saudades de uns quilos e gordurinhas a menos, né minha filha?“, escreveu ela na legenda, denunciando tratar-se de um registro mais antigo.

Uma seguidora se inspirou: “Adoro a definição das suas costas, musa. Acho lindo! Inspiração total“, escreveu nos comentários. Outro elogiou: “Eita bumbum lindo“. Ainda teve quem apelasse para trocadilhos: “Que abundância“, comentou um terceiro.

SEM CALCINHA?

A musa fitness Gracyanne Barbosa deixou seus seguidores verdadeiramente confusos após um clique ousado com o marido, Belo.

Isso porque o casal posou apenas com suas roupas íntimas e o cantor elevou a temperatura com sua mão boba – além da calcinha nude de Gracyanne.