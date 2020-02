De sunga, destaque da Pérola Negra diz: “Gracyanne é ícone”

Oque Max Souza tem de músculos, tem de Carnaval. Destaque na escola de samba paulista Pérola Negra, o modelo mostrou que está pronto para qualquer desfile em ensaio sensual usando apenas uma sunga azul.

Tendo Gracyanne Barbosa como musa para o corpo perfeito, ele contou um pouco de como se preparou para chegar a marca de 6% de gordura corporal. “Estou fazendo uma dieta bem restritiva com pouco carboidrato e muita proteína. Eu estava com 9% de gordura e consegui chegar em 6%. Me inspiro na Gracyanne Barbosa, é um ícone”, frisa.