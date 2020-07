De quatro na privada, Geisy Arruda mostra sua posição favorita no sexo: “Bem aberta”

Gracyanne Barbosa curtiu um dia de muito sol neste domingão (12) e aproveitou para atualizar os conteúdos de seu perfil do TikTok.

Nos stories do Instagram, ela publicou um trechinho do vídeo que levou a galera à loucura, simplesmente arrasando no gingado em um modelito azul que não deixou nada para a imaginação e exibiu seu shape sarado definido na coreografia.

Recentemente, Gracyanne Barbosa resolveu curtir o domingo (12) de sol de biquíni e encantou os seguidores da web. No Instagram, a musa posou ao ar livre e deixou os fãs impressionados com a ótima forma física.