De planta à rejeição: a trajetória de Victor Hugo até a eliminação no “BBB”

Victor Hugo foi o sétimo eliminado do “BBB 20” na noite dessa terça-feira (10) com 85,22% dos votos. Indicado pelo líder, Pyong Lee, ele enfrentou o paredão com Manu Gavassi e Babu Santana, com 10,18% e 4,60% respectivamente.

Ao anunciar a saída do brother do ” BBB 20 “, Tiago Leifert falou sobre a busca por relevância que o “Big Brother” e sobre a criação de “realidades paralelas”.

Entre os colegas de confinamento, ele chegou a conquistar apelidos não muito positivos. Entre eles, “planta”, “pombo” e “palestrinha”.

Isso porque, no começo do jogo, ele ficava constantemente em cima do muro e levava e trazia informações sobre o game, assumindo um papel de pombo correio, segundo Felipe Prior. O jeito prolixo com que se expressava ainda lhe rendeu o apelido de “palestrinha”.

Confira os momentos do brother dentro da casa:

Levantou bandeira importante

Victor Hugo, assim que chegou, revelou ser assexual e “100% virgem”. Em conversa com algumas pessoas do programa, ele disse: “Antes eu tinha raiva de perguntarem se eu sou gay, não por ser gay ou coisa assim…”. Manu em seguida o questionou: Mas você é?”. Ele então respondeu: “Não, eu sou assexual”. “Assexuado, né?”, questionou uma delas. “Não, é assexual. Assexuado são [sic] plantas e animais”, explicou Victor Hugo.

O tal do Victor Hugo se identifica como ASSEXUAL, não gay. Se apaixonar pelas pessoas não é a mesma coisa que sentir atração sexual. O espectro Ace já é quase invisível, não vamos desmerecer mais o movimento. — KeW (@_Niwek_) March 10, 2020





Planta e pombo da edição

O jogo já estava bastante agitado, mas o público aqui de fora ainda se perguntava: “quem é Victor Hugo”? É que o participante ficava constantemente em cima do muro, sem participar muito do programa, assumindo uma postura mais resevada.

Lá dentro, em um jogo da discórdia, ele recebeu o selo de “planta” de muitos brothers e, em uma votação que aconteceu fora do confessionário, Felipe Prior se referiu ao colega como um “pombo”, pois, além de não participar do jogo, levava e trazia informações.

O MELHOR MOMENTO DESTA NOITE FOI: Prior falando que o Victor Hugo faz função de pombo, NA CARA DELE, e ainda terminou fazendo “PRUUUU”!!!! AAAAAAAAAA O GRITO QUE EU DEI! #bbb20 pic.twitter.com/EKi0sRViCC — alê stupid by gaga ?✨ (@alexandrenuns) February 10, 2020





Trisal com Guilherme e Gabi

Victor Hugo começou a se movimentar mais na casa em determinado momento, inclusive se incluindo no casal formado por Guilherme e Gabi. Apaixonado pelo brother, ele jurava que os três formavam um trisal.

Depois da eliminação de Gui, VH ficou inconsolável e guardou consigo uma correntinha que o brother tinha dado a Gabi. Além disso, ele foi flagrado cheirando as toalhas que o modelo tinha deixado na casa.

O Victor Hugo tem CERTEZA ABSOLUTA que ele, Guilherme e Gabi são um trisal #BBB20 pic.twitter.com/EoKrOtr5UL — Loren Comentarista do BBB (@dainhalori) March 3, 2020





Os discursos longos do brother

Victor Hugo também ficou conhecido como “palestrinha” por seus discursos que mais pareciam uma longa palestra. Geralmente, o brother ia tirar satisfação com os colegas de confinamentos sobre atitudes que ele não aprovava, mas ele sempre acabava falando demais. Ele foi até alvo de Rafael Portugal na edição dessa terça, quando ele mostrou um diálogo entre Victor e Gabi onde apenas o psicólogo falava.

“É uma característica minha, eu falo muito. Só que quem me deu o apelido, por ser uma pessoa carinhosa, eu via ele como um apelido carinhoso, pra mim, palestrinha”, contou VH sobre o apelido.

“Só que agora senti que a conotação é outra e eu me senti tão traído porque eu mesmo ria sobre isso. É um apelido que você dá querendo enfatizar algo negativo de uma pessoa, entendeu? Só que eu não via dessa forma”, desabafou.

Até o ontem o Victor Hugo servia para fazer VT de trisal, mas hoje a Gabi o deixa falando sozinho porque é o alvo da casa. Impressionante como essa menina despreza todos que chamava de amigo quando melhor se convém. #BBB20 pic.twitter.com/6HAl31yfy0 — Poc Mágica⚡ (@itolindoo) March 9, 2020





Victor Hugo é chamado de falso

Pra fechar com chave de ouro, a cartada que levou VH ao paredão . Constantemente espalhando fofocas pela casa, ele foi finalmente descoberto e Manu Gavassi estourou.

“Você é um falso do caralh*”, disse ela, aos berros, depois de saber que Victor Hugo tentou fazer com que Flay e Mari votassem nela para o paredão. Gizelly e Thelma também endossaram esse couro e, no fim, ninguém mais aguentava olhar na cara do psicólogo do ” BBB 20 “.

E a gente preocupado com a Gabi. No fim, quem ficou desestabilizado com a saída do Guilherme foi o Victor Hugo hahaha pic.twitter.com/F3TjKB7M2d — gui sousa (@guilhermesousa) March 8, 2020