De pijama e tênis, Grazi Massafera leva a filha à escola e declara: ‘Sem sair do carro’

A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, levou a filha, Sofia, de 12, para a escola na manhã desta terça-feira (11), usando uma camisola curtinha, que deixou suas pernas tornadas em evidência.

A atriz completou o look com um tênis esportivo. Ao retornar para casa, ela postou uma selfie no espelho exibindo seu visual e contou que não saiu do carro.