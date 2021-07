De olho no Red Bull Bragantino, Athletico treinou na manhã desta sexta-feira

O Athletico Paranaense iniciou, na manhã desta quinta-feira (8), a preparação para encarar o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. A partida acontece neste sábado (10), no Joaquim Américo, às 17h30.

No CAT Caju, os comandados do técnico António Oliveira realizaram exercícios de posse de bola e um coletivo em campo reduzido. Os atletas que iniciaram a última partida, contra o Santos, participaram apenas da primeira parte do treinamento. As atividades iniciaram às 9h45 e se encerraram às 11h30.

O Rubro-negro está na terceira colocação do Brasileirão 2021 com 19 pontos, três atrás do Red Bull Bragantino, adversário da próxima rodada.