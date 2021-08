De olho no governo de SP, Haddad se reúne com ex-marketeiro de José Serra

Wilson Dias/Agência Brasil Fernando Haddad (PT) é um dos principais nomes do partido para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes

Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo , iniciou sua provável corrida ao governo do estado. Isso porque o petista se encontrou, há alguns dias, com o marqueteiro Luiz Gonzalez – que já trabalhou para José Serra em outras candidaturas passadas. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

Leia mais: TRE absolve Haddad de acusação de caixa 2



Embora pessoas próximas tenham relatado que a reunião foi apenas um ‘reencontro de amigos’, sem qualquer compromisso com uma futura candidatura do petista ao governo de São Paulo, a expectativa é de que Haddad oficialize sua corrida ao Palácio dos Bandeirantes.





Gonzalez e Haddad teriam se conhecido quando o petista assumiu a prefeitura de São Paulo, em 2013. Na época, Luiz era o responsável pela comunicação da administração paulistana e havia trabalhado na campanha de seu principal adversário, o tucano José Serra (PSDB-SP). Ainda assim, seu contrato foi renovado.