De olho no Fla-Flu, Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira no Ninho do Urubu

Após o empate com o Cruzeiro pelo Brasileirão, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (29), no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para o clássico diante do Fluminense, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo entre rubro-negros e tricolores acontece na próxima quinta-feira (1), às 20h, no Maracanã.

O técnico Jorge Sampaoli comandou uma atividade tática visando o clássico. O argentino terá mais dois treinos para preparar a equipe. Vale lembrar que o primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0. O time que vencer se classificará para as quartas de final da competição nacional.

No início da tarde, o CRF informou nas redes sociais que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado.

Fonte: Esportes