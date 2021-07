De olho em 2022, Lula e Mandetta viajam pelo Nordeste em agosto

Reprodução – Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta

O ex-presidente Lula (PT-SP) e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) devem fazer viagens ao Nordeste em agosto. Lula planeja passar por cinco estados, enquanto Mandetta começa a marcar compromissos.

Lula deve iniciar a viagem por Pernambuco e deve visitar ainda Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. As datas ainda estão sendo definidas. Ele deve começar a viagem no segundo ou terceiro domingo de agosto.

Para evitar aglomerações, o PT está organizando apenas reuniões pequenas, sem nenhum evento aberto ao público. O objetivo é retomar contatos e construir alianças para 2022.

Já Mandetta deve começar sua visita ao Nordeste pela Bahia. Ele deve passar por Salvador, Feira de Santana e outras cidades no interior do estado. O ex-ministro também pretende ir a Recife, em Pernambuco, e ao estado da Paraíba.

O ex-ministro deve fazer agendas com representantes de diferentes áreas, principalmente com integrantes do setor da Saúde. Mandetta tem dito a interlocutores que ainda não definiu se será candidato e participa de discussões sobre o Brasil para a construção da chamada “terceira via” e de um projeto de governo. Os contatos de Mandetta seriam principalmente com o ex-ministro Sergio Moro, o pedetista Ciro Gomes e o governador de São Paulo, João Doria.

(*Com informações de Uol)