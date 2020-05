De Marcos e Belucci a Patati Patata: as lives do fim de semana

Gabi Brandt resolveu mostrar como anda a construção da mais nova mansão dos Poncio nesta sexta-feira (29). Pelo Instagram, ela mostrou a decoração, que ainda não está completa, escolhida por ela e por Saulo.

Leia também: Família Poncio: adoção, separação, eleições e reaproximação agitam o clã

Reprodução/Instagram Saulo Poncio pede perdão pelas atitudes do passado





Leia também: Nova família Poncio? Influencer descobre que não é o verdadeiro pai de bebê

“Essa é minha e do Saulo . Não está pronto ainda, gente… olha a cozinha, que linda! Os quartos são tamanho padrão. Para o quarto do Davi, mantive o tema e fiz só algumas alterações”.

a perfeição da casa nova da gabi brandt? to apaixonada nessa mansào pic.twitter.com/1P97K7gpsb — mari. (@marisuspensa) May 29, 2020





Leia também: Saulo Poncio pede perdão e diz que não foi um bom marido

A influencer em breve vai se mudar para o elegante imóvel, onde vai morar com Saulo e o filhinho do casal. A mansão será ligada com a dos pais, pastor Márcio e Simône, e a da irmã e do cunhado do cantor, Sarah e Jonatan . No Twitter, o Gabi Brandt foi um dos assuntos mais comentados do início da noite desta sexta-feira. Vários internautas ficaram chocados com o tamanho e com o luxo da nova casa da influenciadora.

Quem sou eu pra julgar a Gabi Brandt? Com esse ilustre, eu quitava todas minhas dívidas,comprava um carro e uma casa no melhor condomínio da minha cidade ? pic.twitter.com/D98IgxSdAY — ALESSANDRO PAIVA (@Compaiiva) May 29, 2020





Eu queria ser corna mansa que nem a Gabi Brandt e sofrer naquela mansão tomando meu Gammy hair e chazinho pic.twitter.com/8s988AGVth — Laylinha (@LaylaAguiarV) May 29, 2020





Só esse lustre na casa da gabi brandt custa minha vida imagina o resto da casa pic.twitter.com/Cl15umWa9C — ju. ? (@mendesftvalu) May 29, 2020





Cara, a mansão da Gabi Brandt e do Saulo… Pqp COMO PODE uma pessoa ter esse tanto de dinheiro enquanto eu parcelo a roupa em 90x sem juros? CARALHO INJUSTIÇA — nalemy (@nalemyriodezide) May 29, 2020