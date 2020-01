De mala e cuia! Pedro Scooby é flagrado em aeroporto no Recife

arrow-options Rayanne Albuquerque/ Repórter iG Pedro Scooby

Neste domingo (05), Pedro Scooby, de 31 anos, foi flagrado no aeroporto internacional do Recife, em Pernambuco. Aparentemente esperando para embarcar, o surfista e ex-marido de Luana Piovani mexia no celular enquanto aguardava com suas malas em uma praça de alimentação.

Rayanne Albuquerque/ Repórter iG

Logo após isso, Pedro Scooby compartilhou um texto agradecendo as aventuras que viveu nos últimos dias. Na mesma postagem do Instagram ele demonstrou animação para rever os filhos e surfar novamente em Nazaré, em Portugal, onde sofreu o acidente que quase o matou. Confira a série de fotos compartilhada pelo ex-marido de Luana Piovani .