De lingerie, Geisy Arruda mostra seios e provoca: “Sextou”

A mãe da namorada do cantor Nego do Borel, Simone Barreiros , voltou a atacar o artista em suas redes sociais . Neste sábado (30), a médica chamou o funkeiro de “mau-caráter” e reafirmou que não aprova o relacionamento dele com a filha, Duda Reis .

Reprodução/Instagram Simone Barreto e Nego do Borel





Simone foi questionada por uma seguidora se ela acha que a filha e Nego do Borel formam um belo casal. Sem rodeiros, ela respondeu: “Se ele fosse um cara do bem, formariam sim. Mas como ele é mau-caráter, sou obrigada a discordar de você”.

Nego do Borel e a família da namorada não se dão nada bem e não escondem suas insatisfações com ambas as partes. No fim do mês passado, o funkeiro revelou aos fãs que o fato de ser negro e ter nascido em uma favela influenciaram as inúmeras críticas dos sogros em sua relação com a modelo.