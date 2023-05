De impotência à morte: médico lista efeitos do uso indevido do Viagra

Entenda por que o uso indiscriminado do Viagra pode levar a problemas que vão de disfunção erétil à morte

Apesar de saberem que há riscos, muitos homens insistem em fazer uso indiscriminado do Viagra. É o caso de um alemão de 50 anos que corre o risco de ter o pênis amputado. Após uma noite de muito sexo à base de Viagra e ecstasy, o senhor sofreu choque séptico, além de necrose do membro e do saco escrotal. As informações são da Coluna Pouca Vergonha.

De acordo com o Daily Mail, o homem – que teve a identidade preservada – foi parar no hospital após combinar o medicamento com a droga ilícita. Especialistas alertam que, se o uso do Viagra sem recomendação médica já é perigoso, a administração do remédio junto a outras drogas pode ser fatal.

“A associação com outras substâncias pode ser muito perigosa. Alguns tipos de álcool inibem a ação do medicamento, enquanto outras drogas, principalmente a cocaína, potencializam seu efeito e causam uma dilatação grande nas artérias do coração — o que pode fazer o paciente ter um infarto no meio do ato sexual”, alerta o urologista Danilo Galante, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Mesmo que não associado a outras substâncias, o Viagra continua não sendo recomendado para prolongar a transa a fim de viabilizar maratonas de sexo. O medicamento, que tem como componente ativo o citrato de sildenafila, é destinado especificamente ao tratamento da disfunção erétil.

Além de riscos mais graves, como infartos e até a perda do membro – no caso de uma possível necrose –, a medicação pode ter efeito contrário, deixando o homem dependente dela para ter uma ereção considerada satisfatória, ou seja, provocando uma disfunção erétil antes inexistente.

“O vício que o medicamento traz não é orgânico, mas sim psicológico. Como a substância melhora a ereção, muitos homens passam a achar que não vão ter uma performance tão boa sem ela e se tornam dependentes. O corpo dele não vai precisar do remédio, mas a cabeça vai”, adverte o médico.