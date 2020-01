De fio-dental minúsculo, mulher de Zezé mostra bumbum gigante: Isso é tudo seu?

A celebridade curtiu o domingão com a família. A Mulher de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda aproveitou o seu domingo (19) para curtir uma piscina e, claro, conquistar aquele bronzeado que está fazendo sucesso entre as celebridades.

“Domingou! E eu to como? Na piscina, brincando com as bóias das crianças?”, escreveu na legenda da imagem.

A publicação contou com mais de 40 mil curtidas e os fãs ficaram impressionados com o tamanho dos glúteos da musa.

“Isso tudo é seu?”, questionou um. “Eita, furacão da piscina e do pecado”, brincou outro. “Um corpo é um corpo. Cada dia mais linda”, comentou uma terceira.