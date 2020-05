“De Férias com o Ex”: Participante gay diz que teve medo da recepção dos homens

Pela primeira vez em seis temporadas, a MTV escalou um homem assumidamente homossexual para fazer parte do elenco do “De Férias com o Ex”. A novidade tem causado alvoroço entre os fãs do programa e Rafa Vieira contou como foi a experiência durante a coletiva de imprensa para anunciar a nova edição do programa, que estreia na próxima quinta-feira (21) às 22h.

Rafa é um cantor e ator de São Paulo e disse que, ao receber a proposta para participar do ” De Férias com o Ex “, passou algo inusitado pela cabeça dele. “‘Ainda bem que vai ter mulher lá’ foi a primeira coisa que eu pensei”, conta. O participante revela que no começo ele ficou receoso de aceitar a proposta, ainda mais por saber de relatos de ex-participantes do reality que já tiveram comportamentos homofóbicos.

O cantor conta que se agarrou à ideia de poder ficar amigo das mulheres para se jogar de cabeça no programa, mas diz que não teve problemas para lidar com os outros homens da casa. Ele contou que convive com o irmão e amigos héteros e com isso acabou aprendendo a lidar.

“Por ter esse jogo de cintura, eu consegui me fazer flexível com as barreiras dos meninos e respeitar o tempo deles. Eu sou acostumado com isso, eu sei quem eu sou, eu sei quem é a comunidade e grande parte das pessoas que estava na casa poderia não ter esse conhecimento. Eu cheguei com muita compaixão para essas barreiras e essa postura teve uma reposta magnífica”, revela Rafa, que garante que está feliz com a receptividade que teve dos outros homens no programa.

Rótulos

Rafa comentou que o impacto que ele quer causar no público é fazer as pessoas enxergarem além dos rótulos. Ele não quer ser visto apenas como o ” gay do ‘De Férias com o Ex'”, mas como uma pessoa que estava no reality compartilhando a própria vida, como qualquer outro ser humano.

Sobre a demora de colocar um participante gay no programa, Tiago Worcman , vice-presidente da MTV explica que a emissora sempre buscou bons personagens, sem necessariamente olhar para a sexualidade. “Já tivemos vários bissexuais e eu tenho certeza que o Rafael não se sentiu um representante diferenciado. Ele estava no jogo como qualquer participante. A MTV ao longo dos anos sempre foi muito à frente e muito aberta a não ter qualquer tipo de preconceito. A gente busca pessoas com histórias interessantes, surgiu o Rafael e a gente adorou”, falou o executivo.

Worcman ainda disse que não descarta a possibilidade de fazer uma edição apenas com pessoas LGBTs, algo que já foi feito em outros realities da própria emissora nos Estados Unidos. Ao ouvir isso, Rafa começou a rir e já soltou na hora: “Eu preciso estar presente! Onde é que assina?”.