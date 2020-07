“De Férias com o Ex”: Mulheres expõem treta cortada na edição do programa

O que não falta é polêmica no “De Férias com o Ex” , mas, depois da exibição do episódio da última quinta-feira (30), Scarlat se posicionou sobre uma briga que foi cortada pela edição do programa. A loira reclamou de uma cena que mostra ela e Mina chamando Igor de nojento. Da maneira como foi exibido no programa, parece que elas estão falando isso pelo fato de o cantor estar beijando Rebecca e Larissa.

Reprodução/Instagram Scarlat disse que Igor insistiu para beijar Camilla no programa

Scarlat disse que ela e Mina estavam falando mal de Igor por causa de algo que aconteceu momentos antes, mas acabou não sendo exibido no “De Férias com o Ex”. A paulista disse que estava conversando com a amiga perto da piscina e Igor tentava beijar Camila. “Ela estava fugindo, andando de ré na piscina, e ele xinga a Camila, ele ofende a Camila”, conta.

“A Camilinha estava bem bêbada, ela vira para gente e fala: ‘Vocês estão vendo o que está acontecendo?'”, Scarlat continua. Ela contou que foi até a beira da piscina falar com a Camilla, que estava pedindo ajuda para elas. Logo nesse instante, Igor já sai de perto e vai dar um beijo triplo em Rebecca e Larissa.

Depois disso, Mina foi falar com Igor sobre o que tinha acontecido. Scarlat reclamou que, pela edição, ficou parecendo que ela estava com ciúmes do cantor, já que eles se envolveram no começo da temporada. “Eu sabia que eu ia ter que me posicionar aqui, senão ia parecer que eu estava surtando, que eu era uma maluca. Eu já estava em outra, não estava nem aí para ele”, esclareceu a loira.