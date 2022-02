De estrelas do cinema até jogador: os affairs internacionais de Anitta

Will Vendramini/Divulgação Conheça os amores gringos de Anitta

Anitta é mulher de muitos amores. Nem a rotina de constantes viagens cruzando fronteiras é motivo para deixar a Poderosa desacompanhada — a não ser que ela queira, é claro! A cantora, de 28 anos, deixou isso muito claro em recente entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, nos EUA, para a divulgação de seu último trabalho, “Boys Don’t Cry” . “Tenho um (homem) em cada cidade, viajo muito. São muitos países! Ontem, estava no Brasil, no dia anterior, em Los Angeles, então eu preciso ter opções. Sou prática!”, disparou.

E não é mentira. De casinhos a relacionamentos mais sérios, o passaporte dos contatinhos de Anitta possui carimbos oriundos de várias nacionalidades. Coisa que vem aumentando desde que iniciou a empreitada de estabelecer a carreira fora do país. A lista conta com tipões da França, Colômbia, EUA, além do Brasil. O último a entrar na mira da cantora foi o jogador de futebol americano Tyler Boyd, que atua no Cincinnati Bengals. A dica foi a própria artista que deu na entrevista e os fãs fizeram o resto para descobrir a identidade do rapaz. Na ocasião, Anitta se referiu ao moço como “um dos meus homens”.

Tyler Boyd (EUA)

Anitta contou que estava ficando com um jogador de futebol americano. Os fãs da artista, claro, correram atrás e logo descobriram a identidade de quem seria o atleta. Mais do que isso: criaram para ele até um apelido. No Brasil, Tyler é chamado pelos fãs de “Anitto”.

Maluma (Colômbia)

Maluma foi uma das primeiras parcerias de Anitta cantando em espanhol, na canção “Sim ou não”, de 2016. A relação dos dois, porém, ultrapassou o lado profissional. Ela e o colombiano tiveram um casinho, admitido pela artista muito tempo depois, numa entrevista. Sobre a experiência com o bonitão, a cantora disse: “Foi gostoso”.

Ayoub Mutanda (Marrocos)

Anitta viu o bailarino marroquino nas redes e o chamou para o vídeo de “Envolver”. A química dos dois chamou atenção e ele foi apontado como um casinho. Ela brincou: “Sempre que quero transar com alguém, chamo para um clipe”.

Michel Chetrit (EUA)

Anitta namorou por três meses o bilionário americano. Eles se conheceram numa temporada da cantora em Miami, no início de 2021. O romance vingou. Foram até flagrados aos beijos durante o aniversário do rapper Travis Scott.

Bruno Montaleone (Brasil)

Em uma de suas passagens pelo Brasil, no fim do ano passado, Anitta ficou com o ator Bruno Montaleone. Os dois terminaram juntos após uma festa promovida pela Poderosa. Eles se encontraram na casa da cantora, no Rio, para onde também foram amigos da artista.





Zac Efron (EUA)

O ator de cinema americano é outro nome que não resistiu aos encantos de Anitta. O artista estava no Rio na época das olimpíadas, em 2016. Na ocasião, ele foi a uma festa onde também estava a Poderosa. Ambos já haviam sido apresentados, na ocasião. Papo vai e papo vem… Não deu outra: eles ficaram.

Arrascaeta (Uruguai)

A paquera com o jogador uruguaio começou pelas redes sociais. Após troca de elogios via web, Anitta convidou o atleta para uma festa em sua casa, em novembro de 2021. Ele foi. Posteriormente, os dois foram até flagrados juntos num restaurante em São Paulo.

Lucas Omulek (França)

Em 2020, Anitta viveu um affair com o artista plástico francês. Os dois se encontraram numa viagem que a cantora fez para a Croácia. Em uma entrevista, sem dizer nomes, ela citou que “pegou um cara francês” e foi o “melhor sexo” de sua vida.

Lewis Hamilton (Reino Unido)

O piloto inglês é outro que consta da lista de romances da artista, que teria começado em 2016. Nada foi assumido, mas ambos chegaram até a fazer viagens juntos, segundo uma biografia não autorizada de Anitta. Os dois continuam amigos.

Griffin Johnson (EUA)

Em agosto do ano passado, Anitta viveu um affair com o ator americano. O moço vive em Miami, onde a artista tem uma residência. Os dois iniciaram o casinho após o término do namoro entre a cantora e o empresário Michael Chetrit. Ela e Griffin, aliás, posaram até juntos durante um passeio divertido nos parques da Disney, em que a mãe da cantora também estava presente.