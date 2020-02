De biquíni e correntes, Sabrina Sato sai pela primeira vez em bloco com seu nome

A apresentadora Sabrina Sato deixou seu nome no carnaval paulistano neste domingo. Estreando no carnaval de rua da cidade, a musa saiu no “Carnaval da Sabrina”, bloco em parceria com o Bar da Brahma, que fez seu percurso a partir da avenida São João até até o bar tradicional.

Antes do desfile, Sabrina publicou uma foto no Instagram, convidando seguidores para a festa. “Pronta para o nosso bloco #carnavaldasabrina”, disse ela. Na foto, na qual aparece com biquíni jeans, correntes e fivelas, outros famosos deixaram seus comentários.

“Poderosa!”, elogiou a atriz Quitéria Chagas. Já a modelo Aline Riscado, que passará o carnaval em Pernambuco, disse “Que gata, meu deus”. A dupla de nadadoras Bia e Branca Feres também não deixou a foto passar em branco e registraram um elogio às pernas da apresentadora .