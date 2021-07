De base a lápis coloridos: testamos novidades de maquiagem para todos os gostos

Divulgação/Frederika Make Confira quais são as novidades no mundo das maquiagens; na foto, modelo usa produtos da marca Frederika Make









Adora ficar por dentro do que está rolando de novidade no mundo das maquiagens? O iG Delas te ajuda! A redação do canal testou alguns produtos para te contar o que achou e se vale a pena investir. Tem novidade de marcas adoradas pelo público e de estreantes no mercado. Confira!





Linha de estreia da Frederika Make, por Camila Cetrone

Divulgação/Frederika Make Linh da Frederika Make mescla qualidade e sustentabilidade a produtos coloridos voltados para todas as pessoas

A Frederika Make fez sua estreia em junho na indústria brasileira e traz um portfólio colorido, vegano e sustentável para todas as pessoas, independente de gênero; tudo isso com uma proposta de preço acessível no mercado.

O portfólio de estreia é bem robusto e oferece diversos produtos e uma alta variedade de tons de pele e pigmentação. São 12 tons de corretivo em bastão e pó compacto e 22 tons de base com acabamento matte. Além disso, a linha oferece blush e iluminador compactos, lápis coloridos e batons matte e lip tint.

Assim que vi as peças promocionais da marca me lembrei das maquiagens super incríveis da série “Euphoria”, que deram um novo status para as makes coloridas, desde as mais minimalistas até as mais extravagantes. A linha vai agradar quem aprecia o delineado colorido para sair da mesmice , blushes bastante pigmentados e looks bem vivos.

Quando testei os produtos, preparei a pele com o trio corretivo (R$14,90), base (R$25,90) e pó compacto (R$22,90). Cobri algumas manchinhas de acne e passei o corretivo na região dos olhos. Achei legal a preocupação da marca também em manter a pele bem tratada, já que a fórmula do corretivo é hidratante e tem aloe vera, o que auxilia na proteção da região ocular.

A base entrega o acabamento matte prometido e me agradou bastante por espalhar fácil. A textura uniformiza bem a pele, efeito que é intensificado de forma natural pelo pó compacto. Com o passar do dia, essa base se manteve bem firme e o aspecto natural se manteve.

Lembrando que, para conseguir isso, é muito importante ter um bom cronograma de preparação da pele antes de aplicar o produto. A não preparação é um dos erros de maquiagem mais comuns que podem dar aspecto envelhecido ao rosto .

Os blushes compactos (22,90) estão disponíveis em quatro tons, que passeiam pelo alaranjado e rosados; além disso, há um blush mais puxado para o marrom. Acabei esfregando demais o pincel por pensar que o pó não seria tão pigmentado na pele como na embalagem. Falha minha! O pó se espalha muito bem na pele e as cores ficam lindas no rosto. Se você não gosta de tons muito fortes, aplique de pouco em pouco para conseguir o resultado desejado.

Em seguida, apliquei um pouco do iluminador compacto (R$24,90 cada). Apesar de não trazer muita novidade de tons, é um must dentro do portfólio da Frederika Make por oferecer brilho com naturalidade. Achei legal a consistência do produto, que não foi se espalhando para outros cantos do rosto e fixou apenas nas áreas desejadas.

As cinco tonalidades de lápis coloridos (R$21,90) foi o que mais me agradou na linha toda. Com apenas uma aplicação, me impressionei com a nitidez e com a facilidade que a cor pega na pele (diferente de algumas marcas que se propuseram a fazer delineadores coloridos que, na pele, não aparecem nem se você esfregar).

Adorei como o lápis desliza fácil pela pele e o resultado final é incrível. O lápis fixa muito bem e, depois de seco, a chance de borrões é pequena. Para se ter ideia, nem o demaquilante consegue removê-lo com facilidade.

Só me incomodei com a sensação pegajosa que fica na região acima do côncavo depois de algumas horas, algo que não é exclusivo da marca, mas muito comum em outros delineadores. Mesmo assim, o impacto disso foi mínimo no resultado.

Os batons (R$ 22,90 com efeito matte e R$18,90 os géis tint) também são bastante satisfatórios: são fáceis de espalhar nos lábios, o toque é bem suave e se espalha maravilhosamente bem. Além disso, o batom matte possui vitamina E e karité, enquanto os géis têm ácido hialurônico e esqualano.

Gostei dessa textura leve e do aspecto uniforme do batom efeito matte, o que evita pedaços grossos demais ou pelotas. A durabilidade da cor também me impressionou: ao menos 8 horas depois ele não precisou de qualquer retoque.

Você viu?

No caso dos géis tints, as cores passam pelo rosa, vermelho e vinho. Eu sou apaixonada por esse tipo de batom e o iG Delas já deu algumas dicas de como usar o lip tint na maquiagem . Os géis satisfazem tanto pelas cores como pelo resultado em si: o lip tint fica muito bem aplicado e, apesar da proposta de ser mais suave, fica bem nítido.

Dica: na hora de aplicá-lo, de apenas uma pincelada no lábio inferior, espalhe um no outro e, depois, complemente só um pouquinho na parte de cima. Por ser bastante líquido, a cor se espalha rapidamente mesmo em pouca quantidade e pode extrapolar o efeito para quem gosta dele mais suave.

Apesar de nova, a marca sabe o que está fazendo e tem o conhecimento para entregar produtos que, além de lindos, têm uma ótima qualidade. A consciência sustentável, que vem do cruelty free até as embalagens recicláveis, acrescentam pontos a mais. Vale a pena conhecer e ficar de olho por essas e pelas próximas novidades. Os produtos da Frederika Make estão disponíveis no site oficial da marca, https://frederikamake.com.br/, em perfumarias e lojas de departamento.

Maquiagens sólidas da Feitopormim, por Mariana Quadros

Divulgação Linha é natural, sem plástico e vegana





A maquiagem sólida da Feito por mim é totalmente natural, sem plástico e vegana, nas cores terracota e nude. Podem ser usadas como batom, blush, sombra. Durante os testes, esta maquiagem na pele dá um brilho natural e suave, ficando com uma aparência simplesmente linda.

Demaquilante, creme e gel de limpeza da Uma Vírgula, por Mariana Quadros

Mariana Quadros A repórter Mariana Quadros segura os produtos da Uma Vírgula





A ideia dos produtos da “Uma vírgula” é promover o cuidado com a pele sem precisar levar na bolsa ou na mala muitos produtos quando vamos viajar, por exemplo. Por isso, o gel de limpeza pode ser usado tanto para o rosto, e tanto para o corpo, ele é um sabonete líquido. Já o creme de limpeza e demaquilante pode ser usado para retirar a maquiagem e ao mesmo tempo promover a limpeza diária da pele. Os produtos são naturais ,veganos, sem testes em animais. Nos testes, a pele ficou lisinha e com um cheirinho gostoso, sem agredir a minha pele, que é sensível.

Água termal Care Mist, da Care Natural Beauty, por Mariana Quadros

Mariana Quadros Care mist é uma boa opção de agua termal antes e depois da make





O CARE Mist da marca Care Natural Beauty é uma água termal revitalizante, que promete hidratar e tonificar a pele. Nos testes, ele deixou a pele bem macia e refrescante, além de ter um cheiro incrível. Ele pode ser usado a qualquer momento do dia, antes ou depois da make, ou depois do skincare. Além disso, ele também pode ser usado no cabelo. Os produtos da Care são todos naturais, veganos, sem testes em animais.

O batom também é multifuncional e pode ser usado como blush e sombra!





Base hidratante, pomada para sobrancelha, paleta de sombras e gloss labial da Essence, por Gabriela Ferreira

Reprodução Pretty Natural Hydrating Foundation – 150, da Essence





A base da Essence (R$ 49,99) é hidratante, possui ácido hialurônico e proporciona uma longa duração. O produto possui oito tons e para a minha pele, o ideal foi o 150. Eu confesso que nunca fui uma pessoa fã de base e nem era um produto que eu me preocupava em comprar ou levar na minha necessaire. Ponto importante: eu tenho hiperidrose , fico suada com muita facilidade e esse é um dos motivos por não usar base.

Eu me desafiei a testar a Pretty Natural sem muitas expectativas, a última vez que usei base foi com 15 anos (atualmente, tenho 23), mas fui muito surpreendida positivamente. O tom encaixou perfeitamente, nem senti que estava usando base. A aplicação é muito fácil, o produto rende bastante.

Mais um ponto importante é que eu tenho a pele mista/oleosa, então, mais uma preocupação sobre a duração dela na minha pele. A base seguiu me surpreendendo, segurou a oleosidade e dura muito. Eu fiquei cerca de 11 horas com ela no rosto e posso dizer que seguiu com a cobertura boa.

Ela transfere um pouco, mas nada exagerado. A única questão agora é ver como ela vai ficar durante o verão, que é quando a minha condição piora, mas só pelo bom resultado do inverno já estou satisfeita. Indico!

Reprodução Pomada para Sobrancelhas À Prova d’água Essence





Fiquei muito ansiosa para testar a pomada para sobrancelha, porque para mim, como a sobrancelha está é absolutamente tudo na maquiagem! A pomada (R$34,99) promete textura cremosa e fácil de trabalhar, além de ser à prova de manchas e água. A Essence está com várias opções de produtos para a sobrancelha, mas esse foi o meu favorito.

O pincel e a pomada ficam em pontas separadas do produto. O pincel chanfradinho é o que eu prefiro para fazer a sobrancelha e é esse que vem de opção. A pomada é realmente bem fácil de aplicar e não tem segredo. Em mim, achei que o resultado ficou bem natural (do jeito que eu gosto).

O produto cumpre muito bem a promessa da longa duração e durou perfeitamente por 11 horas no meu rosto sem manchar. Não consegui fazer o teste a prova d’água, mas indico!

Reprodução Paleta de sombras Essence Konnichiwa Tokyo e Lápis de olho longlasting 12 “I Have a Green”





A paleta de sombras Essence (R$ 79,99) é linda, tem sombras matte e cintilante, dá para montar um olho maravilhoso e se jogar nas cores! São 9 opções que prometem ser super pigmentadas e é inspirada em Tóquio.

Com essa paleta de cores me desafiei a sair da zona de conforto novamente. Sou bem básica no quesito make, gosto de um esfumado marrom simples, delineado e rímel. Esse é o meu “go to”. Ainda estou aprendendo a fazer maquiagens mais elaboradas, por isso, não me sentia totalmente a vontade para me jogar em cores fortes e vivas.

Tudo mudou! Já no teste de pigmentação vi que elas são bem fortes. Usei o tom mais forte do laranja, um pouco do marrom (apegada nas raízes) e o salmão cintilante para dar um toque especial. Amei o resultado!

Na linha d’água, usei o lápis verde da linha longlasting (R$ 16,90) e adorei a combinação. O lápis é muito pigmentado e ótimo para quem gosta de uma pegada mais divertida, também é possível fazer delineados criativos com ele. Aprovados!

Reprodução Make completa da Gabriela Ferreira usando os produtos Essence





O troféu de produto queridinho vai para o gloss labial! Eu sou fã da pegada fashion dos anos 2000 e já estava em busca de um bom gloss há algum tempo, mas sem sucesso. O gloss da Essence (R$ 21,90) tem acabamento brilhante e promete brilho extremo e textura cremosa.

Recebi duas opções do gloss, o “01 behind the scene” e o “18 plump me up”, que diferente do primeiro, tem um tom perolado e deixaria a boca mais “tonificada”. Eu não senti diferença em relação ao tamanho da minha boca usando o 18, mas o brilho perolado deixa um glam muito especial na maquiagem.

Os dois são bem cremosos e o pincel de aplicar é ótimo para esse tipo de gloss. O 01 deixa os lábios com aquela cara de “molhado”, mas sem nenhum toque a mais. Já o 18 traz um glamour especial por ser perolado. Admito que adoro das duas opções, mas o meu favorito é o 01! Mais do que aprovado e indicado!

Palette Multifuncional #1 Rose Intense (O Boticário), por Fhoutine Marie

Divulgação A palette traz 8 cores com tons rosé que podem ser usados por vários tons de pele e como iluminador, blush, bronzer e sombra.













A palette traz 8 cores com tons rosé que podem ser usados por vários tons de pele e como iluminador, blush, bronzer e sombra. As cores são super pigmentadas, com textura acetinada e brilho na medida certa. A durabilidade é muito boa: passei de manhã e só tirei na hora de dormir e as cores ainda estavam lá. De tamanho compacto é ótimo para levar na bolsa, já que pode ser usada numa make básica do dia a dia e para compromissos noturnos. Sai por R$84,90 um ótimo custo-benefício.

Caneta para Olhos e Sobrancelhas 4 em 1 Intense by Manu Gavassi – por Fhoutine Marie

Divulgação A caneta vem com 4 pontas retráteis de diferentes cores: marrom para sobrancelhas, perolado para iluminar, preta e grafite para delinear.





Com design divertido e cheio de nostalgia, que lembra as antigas canetas de quatro cores que usávamos no colégio, a caneta é outro multifuncional que pode ser levado na necessaire e que substitui vários produtos. No caso, lápis para sobrancelha, delineador de olhos e iluminador.

Ela conta com 4 pontas retráteis de diferentes cores: marrom para sobrancelhas, perolado para iluminar, preta e grafite para delinear. As cores são bem pigmentadas e fixam bem, sem necessidade de fazer muita força para aplicar – o que é fundamental num produto para a área dos olhos. Além disso, esfumam com facilidade, evitando traços super marcados. O preço de venda no site é R$ 69,90.

Palette de Lápis para Olhos Manu #3 Intense by Manu Gavassi 4 Unidades – por Fhoutine Marie

Divulgação A caixinha de lápis coloridos para os olhos vem com 4 cores lindas que super combinam entre si





Outro item da mesma coleção, co-criada com Manu Gavassi, que já ganha o coração pelo visual é a caixinha de lápis coloridos para os olhos. São quatro cores: verde escuro, verde claro, pink e rosa clarinho. Os tons ficam lindos usados separados ou juntos, já que combinam muito bem entre si. As cores são bem vivas e duram bastante.

A única desvantagem, pra mim, é o tamanho dos lápis; se fossem mais compridinhos facilitaria na aplicação. Ainda assim, é uma ótima opção para quem quer embarcar na moda dos delineadores coloridos e quer várias opções de uma vez. Preço: R$ 59,90

Reprodução/Fhoutine Marie Primeira foto: caneta 4 cores para olhos e sobrancelhas e a paleta multifuncional; na segunda, palette de lápis para olhos.l

Água Micelar da Loa, por Gisele Alquas

Para preparar a pele para a maquiagem, geralmente prefiro usar sabonetes líquidos para remover as impurezas, pois “agride” menos a minha pele que é seca. Mas me surpreendi com a suavidade da água micelar da marca Loa.

Ela oferece quatro ações purificantes: limpeza profunda de impurezas, remoção de maquiagem, revigora o frescor da pele, e hidratação que a deixa macia. Contém extrato de calêndula e camomila.

Realmente limpou bem a minha pele e a deixou suave, sem craquelar. Super recomendo. Valor: R$ 63

Divulgação Água Micelar Loa – R$ 63