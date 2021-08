Reprodução: Alto Astral De artesanato à grana extra: saiba o que fazer com as roupas que não usa mais!

Comprou e não gostou. Comprou, usou e enjoou. Ganhou e não usou. As roupas fazem parte da nossa vida e da nossa história, estando presente em momentos importantes e até mesmo sendo nossa forma de expressão e comunicação. Existem aquelas peças que são as preferidas e usamos até realmente não dar mais ou não fazer mais sentido. E tem também a roupa que nunca combinou tanto com nosso estilo e acabou ficando parada no guarda-roupa. Mas o que fazer com tanta coisa?

A moda, além de uma poderosa ferramenta de autoestima, é também economia, sociedade e sustentabilidade. Por isso, é fundamental agir com consciência tanto no consumo, quanto no descarte das peças. E ambos estão completamente interligados, se pensarmos que compra e venda é um ciclo sem fim. Então, que tal dar um novo destino para aquela roupa que está guardada há tanto tempo?

Cada vez mais as marcas propõem ações de reuso, como é o caso do “Moda Sem Ponto Final”, posicionamento da Malwee. “Uma peça que não usamos mais e que já fez parte de momentos importantes para nós, ainda pode fazer parte da vida de outras pessoas. O descarte não precisa ser prejudicial para o meio ambiente e ainda pode deixar o dia de alguém mais feliz” conta Patrícia Calixto, Gerente de Produto e Marca da empresa.

Assim, aprenda 4 destinos sustentáveis, conscientes e adequados para peças que já foram tão queridas e merecem um novo lugar especial!

1. Customização

Customizar uma peça é dar uma nova aparência a ela e, muitas vezes, isso é suficiente para que ela se encaixa novamente no seu estilo. Para isso, você pode cortá-la, pintá-la e aplicar alguns materiais, como lantejoulas, strass, tachas, broches e até plumas. Se mesmo assim a roupa ainda não fizer sentido, vale pensar em reaproveitar o tecido para outras finalidades!

2. Doação

O inverno é a estação em que mais acontecem campanhas de doações de roupa, devido ao frio intenso. No entanto, qualquer época é propícia para fazer o bem. Além de dar as peças para amigos, familiares e conhecidos, separe algumas para doar às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, através de ONGs e associações.

3. Troca

Os grupos e as plataformas digitais são perfeitos para quem deseja trocar peças e objetos. Por lá, é possível encontrar pessoas que estejam buscando exatamente aquilo que você deseja trocar, o que facilita bastante o processo! Combine sempre os detalhes e escolha um local seguro para realizar a troca, ok?

4. Revenda

Quem não gosta de fazer uma grana extra, não é mesmo? Vender as roupas que já não usa mais pode ser uma boa pedida para conseguir um dinheiro e ainda desocupar as gavetas. Para essa opção, você pode procurar por brechós, grupos online ou até mesmo abrir sua própria lojinha virtual!

