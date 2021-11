Dayane tenta salvar sua imagem em A Fazenda após ser acusada de racismo

Reprodução/Record Dayane Mello estava na sala de A Fazenda 13 com Valentina Francavilla





Dayane Mello tem feito um enorme esforço para limpar a sua imagem e convencer os aliados em A Fazenda 13 de que não é uma pessoa racista. Neste domingo (14), ela tentou convencer Valentina Francavilla de que seu discurso sobre as vantagens profissionais de ter uma pele branca não era uma demonstração de preconceito.

Antes de reproduzir aqui a justificativa de Dayane, é importante lembrar que no final de setembro, ela disse para Tiago Piquilo que não podia ficar muito exposta ao sol porque perderia trabalhos como modelo. E ainda disse que a pele branca é mais elegante para o mercado da moda. A conversa foi a seguinte:





Dayane: “Tu sabe que eu não posso ficar muito morena por conta do meu trabalho, né?” Tiago: “Não?” Dayane: “Não, tem que ser branquinha.” Tiago: “Por que?” Dayane: “As campanhas não querem muito morena, querem uma beleza um pouco mais elegante do que muito… sabe? Morena [sussurrou].”

Hoje, ela estava na sala da sede com Valentina e começou a explicar como funciona o casting para catálogos de moda na Europa, e disse que ela nem pode fazer bronzeamento artificial para poder se encaixar dentro do mercado de trabalho.

“Quando é inverno você tem que fazer catálogo de inverno. Automaticamente eles não querem as mechas, querem um cabelo mais básico, mais castanho. E eles não querem eu torrada do sol. É o meu trabalho. Mas eu não estou falando de racismo, é tendência”, iniciou ela.

“Eu pinto o meu cabelo de castanho, sem mecha, limpo, com a pele mais branca para fazer as campanhas de inverno. Então eu estava falando de tendência, não de racismo. Eu não estava falando de pessoas, estava falando sobre meu trabalho. Depois de quatro horas ele [Rico Melquiades] veio aqui e falou que não gostou do que falei”, continuou.

Na conclusão de seu papo com Valentina, ela reforçou seus argumentos novamente usando justificativas de cunho racista, afirmando que a pele branca é uma tendência no mercado da moda.

“Vai te informar, minha criatura. Vai estudar um pouco. Porque se tu nunca viajou para fora do Brasil, e tu nao sabe sobre tendência, isso não é racismo. Tô falando sobre o meu trabalho”, disse Dayane.

Confira a conversa de Dayane com Valentina em A Fazenda 13:

Dayane tenta justificar para Valentina as falas que ele teve sobre peles morenas #AFazenda pic.twitter.com/ZyJyj2YeNK — DANTAS (@Dantinhas) November 14, 2021