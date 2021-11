Dayane, Nego do Borel, Lary ou Bil: Quem transou em A Fazenda 13?

Reprodução/Instagram Dayane Mello, Nego do Borel, Lary Bottino e Bil Araújo teriam praticado atos sexuais em A Fazenda 13





Uma conversa entre Rico Melquiades, Marina Ferrari e Mileide Mihaile nesta terça-feira (9) trouxe à tona um assunto que os fãs de A Fazenda 13 adoram debater: quem está transando ou quem já transou no reality show da Record? Na fofoca da vez, Dayane Mello e Nego do Borel teriam feito muito mais que apenas carinhos e trocas de beijos.

Rico trouxe o assunto à tona ao especular que Day teria transado com Nego pelo fato de algumas camisinhas terem sido levadas para a baia quando os dois ficaram juntos por lá. Na semana passada, Gui Araujo expôs Lary Bottino, dizendo que a amiga havia confessado que havia feito sexo com Arcrebiano de Araújo dentro do confinamento.





“É porque a Day nunca abriu, mas eu tenho certeza que ele fizeram [sexo]. Porque da vez que ele levou a camisinha pra lá, ele levou com a intenção”, começou Rico, que fez um gesto com a mão para reforçar a ideia de que os dois haviam transado. “Ela [Day] disse aqui outro dia que não. Está gravado. Você se queima aqui. Melhor não falar nada. Nem que sim e nem que não”, aconselhou Marina.

Ontem rico debochou da desistência da medrado,falou que Aline e a Valentina fingem sobre o remédio hoje insinua que day armou a expulsão do nego do Borel,pq ninguém está falando sobre isso?Já sei pq e a Dayane e a mulher sempre vai levar a culpa! pic.twitter.com/zeJonZEfJg — Jenny🍫🍷🍎 (@Jennybysm) November 9, 2021













O amigo de Carlinhos Maia insistiu na sua tese, mas a fala acabou cortada pelas câmeras da Record que transmitiam a conversa pelo PlayPlus.

Se rolou sexo ou não, é algo que somente Nego e Day poderão dizer. Embora os preservativos tenham sido encontrados tanto na baia quanto na cama em que eles dormiram juntos nas noites que antecederam a expulsão do funkeiro, ficou constatado que ele teve vontade de avançar o sinal, mas a modelo parece não ter cedido. Em um dos momentos de pegação entre os dois, ela deixou claro que tem uma filha e não gostaria que a menina a visse naquela situação.

Nego do Borel falou agora que ele pegou a camisinha , porém a Day disse não e ele se virou e dormiu. Isso aqui então foi delírio coletivo né alecrim???? ESTRUPO NA RECORD ESTRUPO NA FAZENDA pic.twitter.com/22ZVfX0beT — Bella Oliveira 🐞 (@bellawoodzwang_) September 25, 2021





Já o lance entre Lary e Bil ainda é um mistério. A ex-De Férias com o Ex está morrendo de amores pelo ex-BBB. No pouco tempo em que ficou confinada no programa da Record ela tentou por diversas vezes seduzir o rapaz, mas ele não demonstrou tanto interesse.

De qualquer modo, Gui Araujo entregou a Rico e a Day que Lary havia confessado a ele que transou com Bil no confinamento. Mas como o ex-namorado de Anitta gosta de inventar ou aumentar histórias, convenhamos que ele não é a fonte mais confiável de informação, não é mesmo?

Foram raras as vezes em que os casais mais saidinhos conseguiram ter seus momentos de intimidade no reality show da Record. O único ano em que a pegação rolou solta e que nem mesmo as câmeras da emissora conseguiram desviar o foco foi em A Fazenda 11, quando Tati Dias e Guilherme Leão transaram até mesmo dentro da piscina.

A Record não veta o sexo dentro do confinamento, tanto que deixa preservativos à disposição na despensa da sede. Mas deixar algo vazar ao público é algo praticamente impossível. Até mesmo quando os assuntos entre os peões caminham por esse sentido as câmeras desviam e mostram algo menos interessante, como o pasto com as vacas, por exemplo.